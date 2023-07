El tip de Salma Hayek para cubrirse las canas sin tener que teñirse el cabello

A sus 56 años, Salma Hayek sigue deslumbrando en las más importantes galas y eventos de la industria, probando que sabe mantener su belleza y salud. Es por ello que, al verla, las personas que siguen su trabajo hace años siempre quedan impactados ante su figura. Sin embargo, los métodos a los que la actriz recurre para estar así a su edad se alejan demasiado a lo que suele pensar la gente.

En más de una oportunidad, la propia Salma se ha mostrado al natural, sin maquillaje ni ropa bonita ni con filtros, con el fin de dar un mensaje de aceptación al paso de los años y las transformaciones que sufre el cuerpo mientras se envejece. Es por ello que la protagonista de “Frida” no tiene miedo de mostrar sus arrugas o canas, puesto que son sumamente naturales.

Mira el video: todo sobre la vida de Salma Hayek

Es más, el jueves, la estrella oriunda de Coatzacoalcos se animó a compartir, en su cuenta de Instagram, tres nuevas fotografías de su rostro y cabello al natural, diciendo que había encontrado un nuevo truco para cubrir las canas sin necesidad de teñirse. “Aquí les va un consejo para cubrirse las canas sin teñirse el cabello quítense los lentes de la cabeza!!! Bienvenida la sabiduría”, escribió Salma en el posteo.

SALMA HAYEK SE MUESTRA AL NATURAL ANTE SUS 25 MILLONES DE SEGUIDORES. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

La publicación de Instagram casi alcanzó los 500 mil “me gustas” en pocas horas, como, también, miles de comentarios entre los cuales destacó el de Paris Hilton, la modelo estadounidense que puso un emoji con corazones en sus ojos. Pues, en fin, el mensaje de Hayek en realidad tenía que ver con la aceptación de las canas, y no incentivar la tintura de más.

EL "TRUCO" DE SLMA CONSISTE EN TAPARSE LAS RAÍCES CON OTRAS MECHAS DE PELO, Y ACEPTARSE TAL CUAL ES. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

Además, los seguidores de Salma escribieron: “Con o sin canas siempre toda una diosa Salmita”; “Dice mi abuela que tienes canas por ser una persona que se pasa de inteligente. Yo creo que por eso a mí no me ha salido ninguna jajaja”; “Salma, muchas gracias por no anormalizar lo normal”; “¡El pelo blanco es hermoso!”; “¿podemos detenernos por un momento en tus ojos increíblemente amables?”; “Salma, tu blanco/gris te queda increíble”; “Belleza, cerebro talento sabiduría”; “O no los cubras Salma, eres preciosa de cualquier manera”.