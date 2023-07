Rompió el silencio: qué dijo Rosalía sobre su ruptura con Rauw Alejandro

El mundo del espectáculo se vio conmovido esta semana tras la confirmación de la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía. Fuentes cercanas a la que fue una de las parejas favoritas de los últimos años, le hicieron saber la noticia a la revista People y People en Español. Sin embargo, los fanáticos de los cantantes no lo querían creer hasta que los implicados no dieran su versión de los hechos. Y, finalmente, en las últimas horas declararon.

El primero en dar un descargo para calmar las aguas fue el artista boricua. Pues, varios usuarios de Twitter iniciaron el rumor de que Rauw habría engañado a la compositora española con una modelo llamada Valeria Duque. “Durante todos estos años, ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, rezaba el comienzo del comunicado que el reggaetonero puso en Instagram.

EL CANTANTE BORICUA PIDIÓ QUE RESPETEN EL PROCESO DE DUELO QUE ESTÁN ATRAVESANDO. FOTO: INSTAGRAM @RAUWALEJANDRO

“Sí, hace unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, concluyó Rauw.

No obstante, los fanáticos de la “Motomami” eligieron no creen en las palabras de Rauw, puesto que él aseguró que se habían separado hace meses, mientras que Rosalía dio detalles de su boda el pasado 12 de junio, en una entrevista que le hizo Pablo Motos para el programa “El Hormiguero”. Tras ello, la catalana también decidió hacer un comunicado con el deseo de que sus fanáticos respetaran su espacio.

La versión que Rosalía dio de los hechos

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió Rosalía en una historia temporal de Instagram.