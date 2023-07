Si eres amante de las miniseries, entonces aquí te recomendamos una que está disponible en Netflix y que solamente cuenta con cuatro capítulos. Está basada en una historia real, es para mayores de 16 años y es un drama.

Así nos ven (o When they see us, como su título original) es una producción estadounidense de 2019 creada, escrita y dirigida por Ava DuVernay para el gigante de la N. Está basada en el caso de la corredora de Central Park, acaecido en 1989.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Cinco adolescentes de Harlem quedan atrapados en una pesadilla al ser acusados de un ataque brutal en Central Park. Basado en una historia real".

Netflix: la dramática miniserie de cuatro capítulos basada en una historia real

En el reparto están: Jharrel Jerome, Asante Blackk, Jovan Adepo, Michael K. Williams, Logan Marshall-Green, Joshua Jackson, Blair Underwood, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Niecy Nash, Aunjanue Ellis, Marsha Stephanie Blake y Kylie Bunbury, entre otros.

En su primer mes de lanzamiento, la miniserie fue vista por más de 23 millones de espectadores en la popular plataforma de streaming. Además, fue aclamada por la calidad de sus interpretaciones y el casting.

¡Mira el tráiler!