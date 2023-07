Lejos de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo y Nina disfrutan de un paseo de chicas

Agustina Gandolfo, es una de las mujeres qué más repercusión tienen ya qué constantemente sube contenidos diarios a su red social de Instagram detallando cómo son sus días. Frente a la agitada agenda laboral de Lautaro Martínez, la influencer decidió hacer una seguidilla de planes junto a Nina y así fue cómo se lo mostró a sus más de 1.5 millones de followers.

la mascota de Agustina

Previo a salir a tomar aire, Agustina Gandolfo comenzó su mañana compartiendo una postal de corta duración del gatito gris con ojos anaranjados qué adoptaron y al costado de la misma una pequeña mención: "Dato, nunca me gustaron los gatos y Nina quería uno hace mil. Lo traje a casa y me enamoré", haciendo referencia a qué no estaba en su lista de deseos si no en la de su hija.

Previo a celebrar un día de sol

Cómo es característico en la modelo, nunca faltan sus típica fotografías en modo selfie y claro está qué antes a salir pasó por el espejo del ascensor para deslumbrar con otro de sua tantos outfits de glam.

Frente al espejo.

En otra de las tantas en modo selfie, Agustina hace referencia a la nueva etapa qué está viniendo y es qué frente a la pronta llegada de Theo, su segundo bebé junto a Lautaro Martínez tuvo que agrandar la habitación y sumar algunos muebles y frente al agotamiento escogió salir a dar una vuelta con la pequeña a quién la consintió en todo momento.

Madre babosa

Luego de bajar hacia la calle, Agustina no paró de tomarle fotografías a la pequeña quién posaba ante la atenta mirada de su mamá relajandose a plena luz del día.

todo por Nina.

En las bellas postales se la veía a Nina von outfit todas de rosa, moño, mini carterita y paseando a 'lobito', su muñeco bebé, mientras qué en las otras Agustina capturó el desayuno entre madre e hija comiendo pan casero y té.