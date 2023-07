Esta es la actriz española que actúa en la nueva temporada de Black Mirror

Black Mirror es de esas series que en cada episodio tiene una historia nueva que te deja pensando por varios minutos. Con seis temporadas, la serie británica creada por Charlie Brooker es una de las producciones ícono de Netflix y siempre renueva con más historias.

La última temporada hasta el momento, la sexta, tiene cinco episodios. El primero de ellos y el más visto hasta ahora se llama "Joan is awful" (Joan es horrible) y cuenta la historia de una mujer común y corriente que trabaja como ejecutiva en una empresa de tecnología y descubre que su vida diaria está siendo adaptada a televisión e interpretada por Salma Hayek en una serie dramática.

Bea Segura con su personaje de la Dra. Atkinson, en un episodio de Black Mirror.

La actriz española que trabaja en la nueva temporada de Black Mirror

En el episodio 1 de la temporada 6 trabaja Bea Segura Folch, una actriz española que ya tuvo apariciones en series nacionales. En Black Mirror, la mujer de 48 años encarna a la Dra. Atkinson, una psicóloga especializada en ayudar a los jóvenes que se encuentran con problemas para la inserción en el mundo laboral.

En esta producción británica compartió rodaje con Salma Hayek y Annie Murphy, entre otras artistas de lujo. Es la segunda actuación que realiza para Netflix, luego de su personaje de Laura en la serie Los favoritos de Midas, donde apareció en seis episodios.

Acerca del trabajo con la producción de Netflix, Bea Segura contó: "Me pagaron un día de trabajo porque Salma Hayek no podía ir a leer y, como el personaje es muy chulo, me disfracé de animal print y leí el capítulo muy sexy, muy mexicana".

Bea Segura es la actriz catalana que participa en la sexta temporada de Black Mirror.

Además, comentó que su participación fue importante debido a que "necesitaban a una actriz que hablara muy bien el inglés y que tuviera acento latino". La catalana sabe hablar inglés a la perfección ya que va y viene de forma constante a Londres, donde actúa en el escenario de Shakespeare's Globe.

Beatriu Segura i Folch, nacida en Cataluña el 22 de marzo de 1975, actuó en series como Hospital Central y Alba, y en películas como Dama de Porto Prim y Malasaña 32. La mayoría de sus rodajes tienen que ver con TV3, el canal autonómico de Cataluña. Allí realizó series como El cor de la ciutat, La riera, Citas, Moebius y Berenàveu a les fosques.