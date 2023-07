En traje de baño y al sol, Marta Fort reveló el destino al que se quiere mudar

Marta Fort es muy parecida a su progenitor. "De él heredé su carácter. Cuando me enojo soy hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente porque muchos me usan como a él. A las personas les gusta más la presencia de la hija de Ricardo Fort que la de Martita Fort", contó en una entrevista de Telefe Noticias.

Y sobre El Comandante, indicó: "Era muy sobreprotector. Me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba".

Hoy, al igual que su papá cuando hacía alguna presencia pública, Marta genera un gran revuelo en sus redes sociales. En Instagram cuenta con casi un millón de seguidores que están pendientes de lo que publica.

Marta Fort

Ahora, la hija de Fort compartió unas fotos y reveló el destino al que quiere irse a vivir. "Me quiero mudar acá", expresó junto a unas instantáneas en traje de baño y al sol en la Isla de Capri, en Italia.

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Tenes el poder adquisitivo para vivir donde quieras. Hacelo", "Miami es mejor", "Que bella esta niña, espero que también tenga un bello corazón", "Hablemos de mujeres diosas", "Hace todo lo que te hace bien Martita, se libre como tu papá" y "Sorrento es mi lugar en el mundo, creo que es un lugar perfecto para mudarse", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.