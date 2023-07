La transformación de Alicia Machado te dejará boquiabierto

Alicia Machado es una modelo, actriz y cantante venezolana que se convirtió en una estrella internacional luego de ser coronada como Miss Universo en 1996. Hoy en día es una figura muy popular en la industria del entretenimiento pues ha participado en diversas telenovelas y programas de televisión. Recientemente, la mediática se posicionó en el centro de atención luego de compartir fotos y videos de su cambio de look.

Luego de entregar su corona, en 1998 la venezolana protagonizó su primera telenovela titulada 'Samanta'. Como el programa tuvo tanto éxito, Machado obtuvo elogios por parte de miles de personas y comenzó a crear una gran base de seguidores, así que después la llamaron para participar en 'Infierno en el paraíso'. Con el paso del tiempo la actriz pasó por diversas telenovelas, películas y programas de televisión. Uno de los proyectos más actuales de Machado es en la serie 'Amores que engañan', que se estrenó en el mes de junio.

Alicia Machado fue la cuarta venezolana en obtener la corona del Miss Universo. Imagen de Instagram.

Recientemente, la actriz utilizó su perfil de Instagram, donde la siguen más de 2 millones de seguidores, para compartir detalles de su vida privada. Al parecer, la actriz pasó por la peluquería y se sometió a una transformación, así que dejó todo documentado en las redes sociales. En esta oportunidad, la venezolana visitó el salón de belleza y pasó por las manos de los mejores profesionales para cambiar el color de su cabellera y unirse al 'team' rubias.

Alicia ha cambiado el look en varias oportunidades para interpretar a diversos personajes, así que ha pasado por muchos cambios. La actriz se compromete con todos sus trabajos, así que en el pasado ha tenido el cabello corto, largo, con rulos, lacio, rubio y de otros tonos. Esta vez no sabemos si la venezolana se hizo el cambio de look para un proyecto laboral o fue una decisión personal.