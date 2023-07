Desde el baño, Agustina Gandolfo enseña su delicada rutina de skincare en pleno embarazo

Agustina Gandolfo es una de las figuras qué más llama la atención por su gran belleza, constancia en el entrenamiento y también en cuánto a mostrar la familia qué construyó junto a Lautaro Martínez. Sucede qué en las últimas horas la modelo sumó nuevo contenido a su Instagram, rutina de skincare tempranera y así fue cómo compartió cada uno de sus tips en redes.

paso a paso.

"Buenas cómo andan, me estoy haciendo la rutina de skincare y voy aprovechar para ponerme esta leche detergente y de maquillaje ahora solo tengo baby cream y me hago contorno", se la oye decir a Agustina Gandolfo apenas comenzó a grabarse y en el qué contó sobre la técnica qué utiliza en verano, estación del año en el qué evita la base.

"Lo qué hago es emulsionar bien para luego enjuagar bien y sacarme todo el resto del maquillaje. Suelo usar unas esponjitas pero si no metes tanta presión siento qué es lo único qué me saca bien el maquillaje, la crema o lo qué tenga del día", explicó mientras qué con las manos se frontaba masajeando suavemente toda la cara y luego poniendo un chorrito se agua en la esponja para make up.

"Luego al tener la cara seca paso a ponerme ácido salicílico. Hay doctores qué no te lo dejan usar en el embarazo, otros que sí. Cómo siempre digo consulten a sus médicos", siguió a modo de advertir qué si bien ella puede no en todos los casos suele estar permitido.

"Después se exfoliar lo qué hago es ponerme un serum cuándo no estaba embarazada usaba todos los días retinolo ahora en el embarazo lo qué hago es alternarlo lo uso solo dos veces a la semana... y más en verano", contó acerca del aceite qué utiliza de vez en cuándo.

Cuidado y delicada

"Luego lo qué hago es usar otro serum para las manchitas yo tenía unas porque de chica me exploté los granos y esto me ayudó a aclararlas y depende el día y cómo sienta la cara procedo a ponerme o no, una crema de noche"

extremo cuidado.

Para terminar y con música de fondo, la modelo compartió un último tip apto para embarazadas una aceite en este caso ella utiliza bio oil 24/7 para prevenir todo tipo de estrías en el embarazo.