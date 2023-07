Como una Barbie, Catherine Fulop se llevó todas las miradas desde el gimnasio

Una vez más, Catherine Fulop acaparó toda la atención con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. Son más de tres millones de personas quienes la siguen de cerca y están pendientes de cada uno de los movimientos que la bellísima actriz venezolana-argentina da.

Catherine Fulop

Ahora, subió un video desde el gimnasio como una Barbie y se llevó todas las miradas. "Horas enteras junto a mi hermana Vicky jugando a la Barbie, creo que eso desarrollo mi creatividad al melodrama, hasta llorábamos jugando con nuestras historias", comenzó diciendo.

Y, Fulop, continuó: "Hoy me divierto interpretando a la Barbie FITNESS jijiji y a muchas barbies más... Barbie Mamá, Barbie Actriz, Barbie escoñetada, Barbie Glotona, etc. Jajaja".

Catherine Fulop

"'Quiero hacer la imaginación y no ser la idea', 'Porque Barbie puede ser cualquier cosa, las mujeres pueden ser cualquier cosa'.

Amo a todas las mujeres que me siguen y que forman parte de mi vida. Vamos que si se puede, gente bella", cerró la publicación que se llenó de mensajes y 'me gusta'.

¡Mira el video!