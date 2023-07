Shakira pone alto a los insultos de las amigas de Clara Chía

La novela de Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin puesto que desde que se dio a conocer la separación de la pareja, no han dejado de aparecer escándalos y polémicas en torno a las celebridades. Recientemente, salió a la luz un nuevo capítulo de la trama: al parecer, la colombiana habría recibido comentarios despectivos y humillantes por parte de las amigas de Clara Chía Martí, la nueva pareja del ex jugador de fútbol.

Shakira participó en los Premios Juventud hace unos días y se consagró como la más premiada de la noche. Imagen de Instagram @shakira.

El portal Egos del periódico español 'La Razón', dio a conocer que Shakira se habría enterado de que el grupo de amigas de Clara Chía le habría puesto varios apodos ofensivos. Aparentemente, las jóvenes la llamaron "bruja, vieja y menopáusica", sobrenombres completamente fuera de lugar. Como ha sucedido en los últimos meses, este detalle privado ha estado circulando entre el público y luego a los medios de comunicación.

Gerard Piqué hizo pública su relación con Clara Chía Martí hace varios meses atrás. Imagen de Instagram.

Cuando el apodo llegó a oídos de Shakira, estalló del enojo, por supuesto que a nadie le gustaría que lo apoden con semejantes insultos. Por esta razón, según el periódico español, la artista habría pedido a Piqué que tome cartas en el asunto, pues en caso de volver a escuchar ese tipo de comentarios estaría dispuesta a tomar medidas legales en la justicia.

En este caso, el fundador de 'Kosmos' le habría pedido a Clara Chía que sus amigas dejen de referirse a Shakira con apodos insultantes. Por su lado, la joven que estudia publicidad y relaciones públicas también habría hecho una petición. Al parecer, la muchacha le pidió a Piqué que sus hijos no la llamen "la empleada de papá", puesto que también son palabras fuera de lugar.

Gerard Piqué posando con sus hijos. Imagen de Instagram.

Cabe aclarar que los hijos de la expareja, Sasha y Milan, se mudaron a Miami con Shakira hace unos meses. Sin embargo, en varias oportunidades han viajado a Barcelona para ver a su padre. Si bien la colombiana los tiene la mayor parte del tiempo, el acuerdo exige que los niños tengan la oportunidad de reencontrarse con Gerard.