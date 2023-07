La postal de Salma Hayek y Jennifer Lopez en los 2000 que causó furor en las redes

Hay celebridades que supieron conformar una amistad que se ha sostenido a través de los años. A pesar de los compromisos, viajes y distancia, siempre hay algún evento especial que las vuelve a reunir, haciendo que ese lazo perdure por mucho tiempo. Sin dudas, este es el caso de Salma Hayek y Jennifer Lopez, dos actrices prestigiosas que se conocieron cuando comenzaban a hacerse de renombre.

A finales de los ’90, y comienzos de los 2000, las estrellas con ascendencia latina se conocieron y se hicieron amigas al instante. Por ese motivo es que existen algunas fotografías suyas dando vueltas por la red. Es más, la propia Salma compartió una de estas postales en Instagram, en la que se pueden ver otras estrellas.

En la postal, aparecen grandes figuras de la industria como Susan Sarandon, Ed Limato, Ben Affleck y Gael García Bernal. El motivo por el que la protagonista de “Frida” subió la fotografía fue, precisamente, el cumpleaños número 54 de JLo, celebrado este lunes.

SUSAN SARANDON, BEN AFFLECK, ED LIMATO, JENNIFER LOPEZ, SALMA HAYEK Y GAEL GARCÍA BERNAL SE ENCONTRRON EN UN EVENTO EN LOS 2000. INSTAGRAM @salmahayek

“Feliz cumpleaños @jlo! Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!”, escribió Salma en la leyenda del posteo.

Por su parte, JLo respondió a tan lindo gesto con tres corazones y un emoji de festejo, mientras que los seguidores de Salma dejaron comentarios como los siguientes: “uy, pareces Penélope Cruz en esta foto”; “2 mujeres latinas maravillosas”; “Wow nunca había visto esa foto, está increíble, sin duda son las latinas más exitosas y poderosas de Hollywood”; “Babies… Feliz Cumpleaños”; “Necesitamos una nueva versión de esta fotografía”; “Qué hermosuras”; “Leyendas celebrando leyendas”; “2 Queens!”.