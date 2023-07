Explorando el deseo: la miniserie romántica de Netflix que despierta la pasión

Las series y películas románticas son muy populares hoy en día, por eso Netflix ofrece una gran variedad de títulos para los usuarios. A continuación traemos una recomendación que no te vas a querer perder: una miniserie de 6 capítulos que relata una historia inusual, íntima y emotiva. Cabe aclarar que se trata de un proyecto protagonizado por Toni Collette, la talentosa actriz australiana que fue nominada al premio Oscar.

Las miniseries románticas han alcanzado un éxito rotundo en el servicio de streaming y esto se debe a que tienen diversas ventajas. Como la gran mayoría tiene de 6 a 10 episodios, así que la audiencia no tiene que invertir una cantidad excesiva de tiempo para conocer el desenlace de la historia. Asimismo, los títulos de románticos atraen tanto a jóvenes como a adultos, ya que ofrecen historias ligeras, fáciles de ver y que permiten desconectar del día a día.

'Wanderlust' es una serie escrita por Nick Payne y dirigida por Luke Snellin y Lucy Tcherniak. Imagen de Instagram.

'Wanderlust' es una miniserie británica que cuenta la vida de una exitosa terapeuta, Joy Richards (Toni Collette) y su esposo Alan (Steven Mackintosh), un profesor que se dedica a la educación secundaria. La pareja comienza a enfrentar una terrible crisis de matrimonio, luego de sufrir un accidente de bicicleta. Aparentemente, el evento causa tal trauma que los hace reflexionar sobre su intimidad, su vida sexual y su relación.

En este punto, la pareja toma la decisión de reconstruir su conexión, así que llegan a una conclusión fuera de lo común, nada convencional. Joy y Allan quieren explorar el mundo de las aventuras románticas y las relaciones abiertas, por fuera del matrimonio, así que se adentran en un alocado viaje que los lleva al aprendizaje y autodescubrimiento.

La miniserie en coproducción entre BBC One y Netflix aborda temas sensibles y de alta complejidad relacionados con la intimidad, el amor y la monogamia. De esta manera, hace una reflexión valiente sobre las dinámicas de las relaciones humanas. Cabe aclarar que no es una serie para todas las audiencias porque posee contenido sensible y explícito.