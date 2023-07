Qué pasó con el rating de los Premios Juventud 2023 con Shakira como la gran ganadora

El jueves 20 de julio se realizó una nueva gala de los Premios Juventud. Estos galardones son entregados por Univisión y reconocen al entretenimiento hispano tras una votación.

Los premios tienen cinco categorías Música, Cultura pop, Deportes y Cine. Además, se otorgan premios especiales: Premio Supernova, Premio Ídolo de generaciones y Premio Mejores vestidos.

Shakira en los Premios Juventud 2023

En esta edición 2023, que se realizó en el Coliseo de San Juan (Puerto Rico) se reconoció el talento en 44 categorías. La gran ganadora de la noche fue Shakira, quien arrasó en ocho de las nueve categorías en las que se encontraba nominada.

"Muchísimas gracias… Mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y no rendirme. La verdad que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad", señaló la barranquillera.

¿Y qué ocurrió con el rating? Univisión lideró por lejos los números. El canal de Grupo Televisa fue visto por 1,9 millones de personas; mientras que Telemundo, con Secretos de sangre, llegó a 612 mil televidentes. Estos datos fueron obtenidos de Final Nielsen Overnight Ratings en base a una audiencia de personas de más de dos años.

