La transformación de Nodal en medio de su tratamiento para quitarse los tatuajes

Christian Nodal es un popular cantante y compositor mexicano que se destaca en géneros musicales como el estilo mariachi y el ranchero. A lo largo de su carrera ha sido conocido por varios escándalos particulares, pero desde que Cazzu llegó a su vida se ha mantenido alejado de las polémicas. A continuación te mostramos algunas instantáneas que dejan ver la increíble transformación del artista, ya que hace un tiempo comenzó un tratamiento para quitarse los tatuajes del rostro.

Christian Nodal tiene varios tatuajes en el cuerpo. Imagen de Instagram.

El cantante mexicano ha decidido dejar atrás su pasado y una de las medidas que ha tomado es quitarse los tatuajes de su cara. Como muchos saben, existen diversos métodos para eliminar los 'tattoos', pero hay que considerar que borrar la tinta de la piel puede llegar a ser un proceso largo, tedioso y muy costoso, y en algunos casos existe la posibilidad de que no se elimine al 100%.

Mira el video

Nodal espera a su primer hija con Cazzu y esto lo ha llevado a tomar la firme decisión de someterse a una transformación de vida. Aparentemente, el artista decidió eliminar los tatuajes porque quiere que su hija lo conozca sin estos dibujos. El cantante participó en una entrevista en el programa de televisión 'Lo sé todo' y expresó: "Ya pasó una etapa muy mía. Siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran... Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?".

Así se veía Nodal antes de hacerse tatuajes en la cara. Imagen de Instagram.

¿Cómo quitarse un tatuaje?

Como dijimos anteriormente, existen varios procedimientos para borrar un tatuaje, pero se necesita una evaluación individual para determinar el mejor método para cada persona, porque cada 'tattoo' es diferente. Según 'Mayo Clinic', las técnicas más utilizadas para eliminar la tinta de la piel son: la eliminación quirúrgica, la cirugía láser y la dermoabrasión. Cabe aclarar que algunos procedimientos pueden dejar efectos secundarios, como cambios en la pigmentación de la piel o irritación. Es muy importante consultar a un profesional.