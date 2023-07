Esta es la desgarradora pérdida qué sufrió Billie Eilish en las últimas horas qué no la permite pararse

Billie Eilish en las últimas horas ha sufrido una gran pérdida. La artista de 'what I made for", logró movilizar a todos con una seguidilla de todos los momentos qué disfrutó junto a su can callejero 'pepper'. Así fue cómo por medio de Instagram le mostró más a sus seguidores sobre el dulce perro qué partió.

Fuente: imagen @billieeilish.

Conexión con el presente y el pasado.

"Pimienta mi mejor amigo durante toda la vida. Te volveré a ver algun día dulce niño. Lo hiciste 15 años maldita bestia. Te quiero, descansa tranquila mamá, te extrañaré por siempre. Este es un día muy triste", reza la descripción qué puso Billie Eilish refiriendose al compañero qué estuvo con ella desde que era una niña y la manera de recordarla fue con un extenso carrousel de fotografias reunidos todos en familia tiempo atrás y de una muy particular en la que sus padres, su hermano y ella jugaron a representarlo hasta una en la qué se la vio derramando lágrimas mientras qué lo despedía.

El album fotográfico del adiós cosechó en pocas horas más de 3.3 millones de likes y en cuánto a comentarios 43 mil entre los qué se destacan muchos colegas, amigos y fanáticos mandandole mensajes de aliento.

Fuente: imagen @billieeilish

Mensajes.

Algunas de las celebrities qué se llegan a ver en los comentarios fueron: Ross Lynch, Katy Perry, Demi Lovato y una respuesta de Eiza González quién escribió: "Cariño lo siento mucho esto es muy duro. Mandandote un fuerte abrazo a vos y a toda tu familia".

Chari.