En el día de su cumpleaños, Jennifer Lopez posa con un conjunto de lencería

Un 24 de julio de 1969 nació Jennifer Lopez, la actriz, empresaria, modelo y cantante que ha conquistado a millones de personas en el mundo. Su talento y versatilidad la llevaron a destacar en diferentes campos del entretenimiento a lo largo de los años, así que hoy en día es considerada un icono de la industria del entretenimiento. A continuación te mostramos una de sus producciones fotográficas más recientes.

La carrera de Jennifer Lopez comenzó en la década de 1990 cuando se animó a trabajar como bailarina en espectáculos y giras de artistas famosos como Janet Jackson y New Kids on the Block. Con el paso del tiempo, la artista se dirigió a la actuación y obtuvo papeles secundarios en el cine, hasta que finalmente logró demostrar sus habilidades naturales como actriz y saltó a la fama mundial al participar en 'Selena'.

Jennifer Lopez es modelo, actriz, cantante y empresaria. Imagen de Instagram.

La brillante interpretación de la 'Reina del Tex-Mex' fue un peldaño clave para la carrera de Jennifer, de hecho al año siguiente lanzó su primer disco titulado 'On the 6'. Tiempo después, la artista también probó en el modelaje, así que desfiló para reconocidas marcas y protagonizó campañas de moda. Actualmente, muchas empresas quieren que la 'Diva del Bronx' sea su musa principal, pero es el beneficio de unos pocos.

Jennifer Lopez enseña su figura perfecta con un conjunto de lencería. Imagen de Instagram.

Hace unas horas atrás, Lopez compartió una serie de postales en el backstage de una producción de fotos. En las imágenes se observa a la cantante presumiendo su figura perfecta llevando un conjunto de lencería de dos piezas en color blanco. Un diseño con detalles de encaje combinado con un kimono estampado en color crema y negro y unas sandalias de tacón con la cinta transparente.

Jennifer Lopez presume si figura a los 54 años. Imagen de Instagram.

La diva del Bronx subió las postales a su perfil de Instagram, donde la siguen más de 249 millones de usuarios, así que la publicación se llenó de comentarios, reacciones y 'likes'. En el pie de la foto, Jennifer escribió un breve mensaje haciendo alusión a su vestimenta y a su cumpleaños: "Preparándome para celebrar". La artista llegó a sus 54 años presumiendo su figura de ensueños, así que es la envidia de muchos.