El grave estado de salud de Johnny Depp lo obliga a cancelar sus shows

El pasado 18 de julio la banda Hollywood Vampires tenía previsto un concierto en el Papp László Arena de Budapest pero por diversas "circunstancias inesperadas" fue cancelado minutos antes de la hora programada. Recientemente se dio a conocer que la verdadera razón de la suspensión del show fue causa de uno de los integrantes del grupo, el reconocido cantante y actor Johnny Depp.

Johnny Depp es un actor, productor de cine y músico estadounidense. Imagen de Instagram @johnnydepp.

Hollywood Vampires es una banda de rock estadounidense que se formó en 2015 para rendir tributo a la música de las estrellas más icónicas de este género musical que fallecieron en los años setenta. El grupo está conformado por Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry y Tommy Henriksen y aparentemente tenían varios recitales programados en diferentes puntos de Europa.

El 18 de julio se suspendió el show de Budapest y si bien la banda hizo un comunicado oficial, la información que dio fue bastante acotada, así que los fanáticoshicieron sus propias especulaciones. Recientemente, el periódico húngaro 'Blikk', publicó información al respecto e informó que la banda tuvo que cancelar el concierto por la supuesta enfermedad de Johnny Depp.

Al parecer todo estaba preparado, el escenario estaba listo e incluso uno de los integrantes había instalado su micrófono, así que la suspensión fue un suceso totalmente inesperado. El periódico habló con Kiss Endi, baterista de los Hooligans, uno de los músicos invitados que iba a acudir al show y este reveló: "Por supuesto, no hay nada que pueda hacer con respecto a la enfermedad (...). No puedes culpar a alguien por eso... Seguro que no era una broma, porque se estaban preparando para una fiesta muy grande".

Johnny Depp participa en la guitarra, hace los coros y también toca el teclado en la banda. Imagen de Instagram.

Luego de unos días, Hollywood Vampires canceló el show en Eslovaquia, porque la construcción del escenario no se había completado, así que no era segura para el público ni para los miembros de la banda. La suspensión de los dos recitales del grupo generó revuelo entre sus fanáticos, así que comenzaron a circular diversos rumores. Una de las supuestas hipótesis que se generó en internet es que Johnny Depp fue encontrado inconsciente minutos antes del show de Budapest, así que la banda se vio obligada a cancelar los planes. Por el momento el grupo musical no ha hablado al respecto.