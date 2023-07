Así se prepara Diego Boneta para interpretar a Fidel Castro en su nueva película

Diego Boneta acaba de anunciar el próximo proyecto actoral de su carrera. El artista que dio vida a Luis Miguel en su serie biográfica ahora se pondrá en la piel de Fidel Castro, una de las mayores figuras políticas de la historia del siglo XX. La película comenzará a filmarse en agosto y el artista mexicano ya se encuentra preparando su personaje.

A sus 30 años, Diego Boneta atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y aprecia cómo todos los sacrificios que hizo durante décadas van dando sus resultados.

Tras consagrarse como actor de la mano de Luis Miguel: la serie, el artista nacido en Ciudad de México se expande ahora en su rol de productor. “Cada par de años siento el cierre de un ciclo y el inicio de otro”, reveló recientemente en una entrevista para Vogue. “Ahora siento que estoy comenzando una faceta nueva en mi carrera con mi productora Three amigos”, agregó al respecto.

“No puedo decir que nunca imaginé llegar a donde estoy porque sé lo duro que he trabajado por hacerlo, pero lo que no imaginé es que mi carrera se expandiría a esta velocidad. No pensé que florecería tan rápido”, dijo haciendo un balance de sus últimos años y su presente.

Diego Boneta le confesó a Karina González Ulloa que se está preparando para un papel que lo emociona mucho, ante todo, por los retos que le significa como artista.

“Interpretaré a Fidel Castro en una película que comienza a rodarse en agosto y la producirá mi socio Josh junto con Brad Feinstein”, indicó Boneta. Asimismo, adelantó que el film será dirigido por un nuyorican “sumamente talentoso” y que contará con la participación de uno de sus “héroes de la industria”, aunque no reveló su nombre.

“Será un thriller político. La historia es fascinante porque se encuentra inspirada en hechos reales, pero busca empujar los límites”, continuó. Diego también destacó el guion de la película y afirmó que lo que se cuenta “explora su referencia (la de Castro) como una figura activa y catalizadora de muchas cosas que pasaron cuando él vivía”.

Diego Boneta deslumbrando a sus millones de fanáticos en la portada de Vogue.

Acerca de lo que significa ponerse en la piel del revolucionario cubano, expresó: “Es un papel que no solo me emociona, sino con el que siento una responsabilidad muy grande, porque no ha habido una producción tan profunda sobre él, pese a que es uno de los personajes más importantes de los últimos siglos, que estuvo en la cima del poder durante varias décadas”.

Por último, Diego Boneta compartió que al momento de la entrevista se encontraba en Madrid y que está preparando su papel junto a Juan Carlos Coraza, su maestro de actuación, y con Bill Corso, maquillador con el que ya trabajó para la serie de Luis Miguel.