¡Un expresidente es fanático de Peso Pluma! Seguro que lo conoces

Peso Pluma ahora es noticia ya que un destacado expresidente de los Estados Unidos dio a conocer su playlist de verano. Se trata de Barack Obama, quien no dudó en compartir que "La Bebe - Remix" forma parte de las canciones que más escucha en la actualidad.

Peso Pluma parecería no tener techo. Desde hace un par de años, su éxito es cada vez mayor y el cantante de corridos tumbados no hace más que posicionarse como uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional.

En las últimas horas, Barack Obama dio a conocer que no solo está al tanto de quién es el mexicano oriundo de Zapopan, sino que incluso lo escucha con gusto. El expresidente de los Estados Unidos compartió en su cuenta de Instagram su playlist de verano y La Doble P ocupa en la misma un lugar sumamente especial.

La canción que escucha quien fuera presidente entre 2009 y 2017 es "La Bebe – Remix", pieza que es interpretada por Peso Pluma y Yng Lvcas. Se trata de uno de los lanzamientos más recientes de ambos artistas y de uno de los mayores éxitos del cantante de 24 años.

Peso Pluma no es el único artista en español que escucha Barack Obama en la actualidad: el esposo de Michelle Obama también informó a sus seguidores que le gusta la canción "Vampiros", de Rosalía y Rauw Alejandro.

Parte de la playlist de verano de Barack Obama.

El político de 61 años, a su vez, dio a entender que sigue escuchando los grandes clásicos que le gustan desde siempre. En su playlist, por ejemplo, suenan Bob Dylan (con la canción "Everything is broken"), The Rolling Stones ("Soul Survivor") y Leonard Cohen (con la versión en vivo de "Dance me to the end of love").

Para muestras de la amplitud de sus gustos musicales, basta con observar que Obama también oye a John Coltrane ("Blue train") y a Aretha Franklin ("Dr. Feelgood. Love is a serious business"), quienes, dicho sea de paso, son 2 de los grandes exponentes de las artes estadounidenses.