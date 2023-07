Qué fue de la vida de Albert Baró tras el éxito de Merlí

Con 27 años, Albert Baró i Coll es un artista muy reconocido en España. Realizó papeles importantes tanto dentro como fuera del país, y siempre lo hizo de muy buena manera. Entre 2015 y 2017 participó de la serie Merlí, la cual se emitió por la TV3 de Cataluña y ganó popularidad a nivel mundial por su llegada a Netflix.

En la serie creada por Héctor Lozano actuó en 40 capítulos, siendo uno de los alumnos preferidos del profesor interpretado por Francesc Orella. En años previos, cuando era un niño, había estado en otras dos series catalanas, como La veus del Pamano y El corazón de la ciudad.

Albert Baró cuando actuaba en Merlí.

Qué fue de la vida de Albert Baró después de Merlí

Luego de haber terminado Merlí y cuando aún muchísima gente no la había visto porque no había llegado a Netflix, Albert Baró fue protagonista de la segunda temporada de Servir y Proteger, una serie española que se emitió por La 1. Ese mismo año, en 2018, estuvo en la película Las leyes de la termodinámica, creada y dirigida por Mateo Gil, donde otra vez personificó a un alumno.

En cuanto a sus romances, se lo relacionó sentimentalmente en varias ocasiones con la argentina Delfina Chaves, aunque el artista está en pareja con Cristina Colom.

Actualmente, el nacido en San Esteban de Palautordera pasa sus días entre Madrid, Barcelona y Los Ángeles, Estados Unidos, donde se espera que realice nuevos proyectos audiovisuales, y teniendo en cuenta en dónde está quizás sean en Hollywood.

Los trabajos de Albert Baró en Argentina

Su gran aventura llegó en 2019 con el viaje a Argentina para establecerse allí y rodar la serie Argentina, Tierra de amor y venganza, emitida por El Trece. En esta novela de época, Albert Baró hizo el personaje de Bruno Salvat, un catalán que llegaba a Buenos Aires exiliado por la guerra civil española. Estuvo en 205 episodios y fue uno de los personajes más queridos de la serie.

Acerca del país sudamericano, el español comentó: "Tengo Argentina muy presente, muy en mi cabeza… Allá conocí gente maravillosa, tanto los compañeros del elenco como amigos fuera del trabajo".

"Me sentí muy a gusto en todo momento y estoy muy agradecido. Me gusta la cultura a nivel gastronómico, la cultura social del asado, del mate, el teatro, los encuentros, las previas, las charlas... siento que os gusta mucho hablar de la vida, conectar desde un lugar filosófico y psicológico que me gusta", finalizó Albert Baró.

Luego de algunas apariciones en especiales de Argentina como Chueco en línea y Adentro, el catalán volvió a España para personificar a Raúl en la serie Yrreal. Ya en 2022, estuvo en cuatro episodios de la serie de Netflix Bienvenidos a Edén con el personaje de Aldo Roig Muro, mientras que en 2023 actuó en la serie Nacho, emitida por Atresplayer.