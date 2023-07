Este es el acto de grandeza y bondad qué tuvo Stefi Roitman en el día de su cumpleaños

Stefania Roitman estuvo celebrando un nuevo de año de vida con sus seres queridos y para aquel momento apeló a hacer lo qué centenares de celebrities internacionales cómo: Kerem Bürsin, Selena Gómez, Dua Lipa, Tom Holland, Kim Kardashian, Can Yaman y tantos otros hacen qué es crear redes de donaciones para diferentes organizaciones sin fines de lucro. Así fue cómo por medio de Instagram daba a conocer su nuevo objetivo.

Involucrada

"Este cumpleaños ha sido muy muy especial. Los que me conocen saben que me encanta este día (celebro si puedo toda la semana, o todo el mes y me gusta porque además de mi familia y de mis mas íntimos, recibo montones de mensajes amorosos por parte de ustedes. Así que me quería tomar un ratito para decirles nuevamente GRACIAS", comenzó escribiendo Stefi Roitman en su último posteo de Instagram agradeciendo por todas las bonitas dedicatorias qué fue recibiendo por parte de los fanáticos en su día, además de haberlo acompañado con un extenso album de fotos y videos sobre el día en familia.

"Gracias también porque muchos de ustedes me dan tantos motivos para sonreír, y uno en particular que me hace emocionar es cuando se suman y son parte de causas nobles y solidarias, como lo es The House Project, nuestra fundación, en especial para el albergue que tenemos en Hyderabad en la India", siguió hablando sobre el compromiso qué asumió frente atrás con toda su familia para ayudar a otras en situación de calle.

"Grabé hace poco un video, lo narré con mi voz y lo senti con todo mi corazón. En el video contamos la historia de algunos de los chicos que están en nuestro refugio, unas historias fuertes y conmovedoras, y en este cumpleaños pensé que no quiero regalos para mi sino para ellos. Así que, si quieren darme un motivo más para sonreír, los invito a que hagan una donación para este sueño que se llama GreenHouse; este albergue en el que queremos seguir abrazando y acompañando a más chicos. Les dejo el link aquí y en mis historias. GRACIAS por ser parte de esta familia, los amo mucho", cerró su posteo pidiendole una colaboración a sus fanáticos.

Fuente: Imagen - Pagina the house project.

campaña

Al ingresar a la pagina web aparecen una serie de opciones en las qué el usuario puede donar desde un mínimo de 5 dólares y qué a su vez por el mismo valor puede ser parte mensualmente, seguido de ello ya hay otros más elevados qué llegan hasta 100 dólares.

El otro festejo

Si bien, Stefi resaltó qué solo buscaba donaciones para la organización, también contó con una gran celebración nocturna con su mamá, hermana y padre y nocturna y más tarde con los del equipo de La Bresh.

Fuente: imagen @stefiroitman

familia

Entre las fotos de corta duración qué subió se destaca un dulce mensaje dedicado a Ricky Montaner: "gracias a mi esposo, mi mejor amigo, mi familia en todo. Gracias por hacerme tan hermoso mío", expresó.

