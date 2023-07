Así fue el mega festejo de cumpleaños de Selena Gómez rodeada de grandes estrellas y un outfit salvaje

Selena Gómez se vistió para una noche a pura elegancia, magia y contando en el centro del festejo con invitadas cómo Karol G y Christina Aguilera entre tantas otras quienes disfrutaron junto a la cantante un momento único y qué se encargó de hacerlo publicamente en su cuenta de Instagram.

cumpleaños de una estrella.

Durante la larga jornada de entretenimiento qué ha durado hasta altas horas de la madrugada, Selena Gómez lució en todo momento el mismo outfit. Su gran elegido fue un vestido strapple con petalos de plástico y lo combinó con unas sandalias de tiras finas en tono negro modelo 'Red flower' de Magda Butrym valuado en 614 euros aunque no fue lo único, puesto qué para combatir el frío escogió para sumar un blazer XXL.

Selena bailando junto a Karol G y abrazando a Christina Aguilera.

Su gran propósito

Si bien la celebración a lo grande se dejó para la noche previamente y por medio de un posteo, Selena recurrió a hacer un pedido a la solidaridad una vez más junto a Rare Beauty.

Soplando las velas.

"Estoy agradecido por tanto en mi vida y una de las cosas por las que estoy más agradecido es el trabajo que hemos podido hacer con el Rare Impact Fund a través de @Rarebeauty", comenzó diciendo Selena Gómez en su posteo de Instagram y con el qué acompañó con una dulce foto sosteniendo su torta de dos pisos con detalles floreados mientras que maquillada y llevando una musculosa rosa soplaba las velas.

"Gracias a USTEDES hemos podido crear conciencia y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes. Esta es mi verdadera pasión en la vida", en cuánto a su enorme compromiso por alzar la voz acerca de la salud mental.

"La gente me sigue preguntando qué quiero para mi cumpleaños, y yo le digo a todos lo mismo por favor, no me des nada pero si quieres hacer algo por mi cumpleaños, por favor dona al Fondo de Impacto Rare. Si tienes los medios, considera donar para ayudarnos a marcar la diferencia. https://secure.donationpay.org/rareimpact/", cerró haciendo mención a su gran deseo por seguir apostando por el bienestar de los jovenes.

Cómo si hubiera ido al cine

Posterior a su avasallante cumpleaños, Selena aprovechó para reunirse con un grupo de amigas en la intimidad y todas juntas disfrutaron de ver el estreno de Barbie, la película. Entre las fotografías qué fue mostrando vía historias de Instagram se pudo observar un gigantesco hometheater y temática rosa.

plan post cumpleaños.

En las postales se pudo percibir una seguidilla de instantes, pantalla con el gráfico de la live action, outfits de las muñecas glamorosas, una comida en la casa de la celebrity y en una de las últimas su aporte en outfit rosa al lucir una prenda en fucsia.

