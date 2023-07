Estos son los nuevos proyectos de Esther Acebo

Las series españolas son tan masivas y constantes que siempre les traen nuevos proyectos a los actores y actrices de este país. Tal es el caso de Esther Acebo, quien alcanzó su pico de fama en La casa de papel y debe sostener ese éxito con otros papeles.

Luego del personaje de Mónica Gaztambide/Estocolmo en la famosísima historia creada por Álex Pina, la madrileña realizó otros papeles, como el de Diana en la serie Antes de perder y el de Claudia en el film Jaula.

La actriz de 40 años encara esta nueva etapa de su vida con nuevos proyectos. Por ejemplo, hace algunos meses fue la madrina de la inauguración de una sucursal de Porcelanosa en Costa Rica. Para el 50º aniversario de la empresa originaria de Villarreal, abrieron un local de más de 350 metros cuadrados en San José, la capital del país centroamericano, y la madrileña fue la madrina del evento.

Esther Acebo hizo el papel de Estocolmo en La casa de papel, uno de los personajes más destacados y con el cual alcanzó reconocimiento a nivel mundial.

Con casi seis millones de seguidores en Instagram, Esther Acebo suele interactuar allí con sus fans. Hace poco más de una semana, publicó que será la portada de la famosa revista griega Marie Claire, donde le hicieron una extensa entrevista.

Para dicho medio, la actriz rubia confesó: "Me siento afortunada de haber realizado papeles de mujeres independientes con fuerte voluntad y carácter. No es casualidad que estas sean las mujeres que me guían en mi vida real, creo que ellas deberían ser las referentes para todas nosotras".

La entrevista con Marie Claire no fue casualidad, ya que la presentadora que trabajó en Non Stop People viajó al país helénico para pasar unos días de verano.

Esther Acebo comenzó su carrera actoral en el año 2010.

La actriz nacida en 1983 actualmente la podremos ver en la película De perdidos a Río que se estrenará en pocas semanas. Esta producción está dirigida por Joaquín Mazón y en ella también actúan Fran Perea, Kira Miró y Pablo Chiapella.

El largometraje cuenta la historia de Kiko, Pedro y David, quienes viajan a Río de Janeiro para recoger el cadáver de su amigo Mateo, quien parece estar muerto, aunque la realidad es que Mateo huyó y es buscado intensamente por su expareja, quien es interpretada por Esther Acebo.