Aléjalas del jardín, estas son las 3 plantas que atraen mala suerte

En el mundo existen millones de creencias y corrientes filosóficas, algunas avaladas por la ciencia mientras que otras, no. El Feng Shui es una de las segundas, puesto que no se atiene a la evidencia científica y se basa en la búsqueda de entornos agradables y armónicos, de acuerdo con la cosmovisión taoísta china. Precisamente, este sistema habla de que cada elemento ubicado en el ambiente aporta una energía particular, como es el caso de las plantas.

Más allá de si corresponde a una creencia sin evidencia científica o no, esta vez, hablaremos de aquellas plantas que, según el Feng Shui, atraen mala suerte, por lo que es preferible mantenerlas fuera del hogar. Esto puede ser en el jardín o balcones, siempre y cuando no ocupen los espacios interiores. Presta atención, puesto que, a continuación, revelamos de qué plantas estamos hablando.

Enredaderas

Así como lo lees, tanto para el Feng Shui como para otros expertos en jardinería, las enredaderas son un grupo de plantas que siempre es mejor tener fuera de casa. “Las plantas que crecen hacia abajo hacen que nuestra energía vital también disminuya”, aseguran desde el sitio El Mueble. Pero si, de igual manera, te gustan las enredaderas, lo mejor será dejar que crezcan en el exterior.

LAS ENREDADERAS TAMBIÉN SON CONOCIDAS COMO PLANTAS TREPADORAS. FOTO: ARCHIVO

Petunias

Estas bellísimas plantas son otras de las que están catalogadas por atraer malas vibraciones. No obstante, esto no significa que haya que desecharlas o no elegirlas cuando las veamos en el vivero, puesto que situándolas en el balcón o en el jardín no debería influir a la energía del interior del hogar.

EL GÉNERO PETUNIA COMPRENDE MÁS DE 23 ESPECIES. FOTO: ARCHIVO

Claveles

Finalmente, otras plantas que son super bellas y que hasta cuentan con flores son los claveles. Pero no te dejes engañar por su belleza, ya que el Feng Shui también las ha catalogado como absorbentes de las energías positivas y liberadora de todo lo negativo.