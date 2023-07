Al rojo vivo, Shakira volvió a desafiar a todos con una candencia a gran escala

Shakira en las últimas horas no solo ha logrado acaparar la atención por su multipremiación si no también por el particular diseño con el qué decidió ir a la gala de 'Premios Juventud' Si bien la cantante no ha dado detalles en específico sobre quién está detrás de aquella pieza de indumentaria ni de los accesorios, posterior al evento subió una seguidilla de fotografías dónde se logró apreciar su esbelta figura.

Fuente: imagen @nicolasgerardin

Noche de grandes afectos y encuentros.

"Momentos para recordar", escribió Shakira a modo de corta descripción y qué acompañó con un extenso album de postales retratando cada instante con sus hijos Sasha y Milan, la foto posando junto a Camila Cabello, Al alzar sus premios y hasta luciendo un vestido de una de las marcas internacionales qué más apuestan artistas cómo: Karol Sevilla, Emilia Mernes, Dua Lipa, Kim Kardashian y las Blackpink entre otras.

El costoso outfit

Quién se encargó de dar a conocer más en profundidad todo el look de Shakira, fue su estilista de moda personal, Nicolas Bru y qué en su feed de Instagram agradeció a todas las marcas qué fueron parte del outfit y agregados de la colombiana.

Fuente: imagen @nicolasgerardin

desde el ascensor.

En las postales de Nicolás se la observa a Shakira quién lució el modelo 'cut out ilussion dress', color coral de la marca Muggler y qué está valuado en 1990 dólares, seguido de ello para combinar el atuendo escogió junto a su equipo unos tacones triangulares naranja metalizado de la nueva colección de Versace y unos gafas ovaladas rojas con suma transparencia.

