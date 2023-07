Salma Hayek confesó quién fue una de las actrices que la inspiró a ser una estrella

Todo famoso ha tenido varias fuentes de inspiración en su vida, para querer convertirse en quien es en la actualidad. Ya sean estrellas de cine, de teatro, de la música, como de cualquier profesión alejada del arte, cada persona es capaz de influir de diferente manera sobre la vida y los sueños de otros, cosa que no es ajena a las celebridades. En entrevistas, y ahora en las redes sociales, las estrellas suelen revelar quiénes los inspiraron para creer en su talento y apostar por sus sueños. Hasta la mismísima Salma Hayek confesó quién fue la suya.

Mediante un posteo de Instagram, la reconocida protagonista de “Frida” reveló que una de las actrices que fue una especie de inspiración para ella, fue Jane Birkin. Pues, la artista anglofrancesa estuvo al frente de varias cintas de la Nouvelle Vague o del Nuevo Hollywood, convirtiéndose en todo un ícono de la historia del cine. Como si fuera poco, Jane también se desempeñó como cantante por varios años, apostando por plasmar su esencia en cada obra.

Salma Hayek le dedica un sentido posteo a Jane Birkin

“Reflexionando sobre la extraordinaria vida de una mujer inspiradora. Descansa en paz”, escribió Salma en la leyenda del posteo de Instagram, en el que recopiló varias escenas de Jane Birkin en films como “Blow Up” (1966), “Muerte bajo el sol” (1982), “Muerte en el Nilo” (1978), “La psicina” (1969) y “Yo te amo, yo tampoco” (1976).

SALMA LE DEDICÓ UN POSTEO A JANE BIRKIN, ACTRIZ QUE FALLECIÓ EL 16 DE JULIO EN FRANCIA. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

De inmediato, miles de los seguidores que tiene Salma en Instagram comentaron: “DEP. Acabamos de ver La Piscine y Seven Deaths in The Cats Eye”; “Ella era una mujer hermosa, pero dejó su apellido como marca registrada”; “Una mujer muy talentosa”; “Tan bonita. Gran rostro”; “¡Impresionante, interesante y tan linda!”; “Una mujer hermosa”.

Las hijas de Jane, Lou Doillon y Charlotte Gainsbourg, hicieron un comunicado el lunes pasado en el cual informaron que su madre había fallecido en París, la noche del domingo 16 de julio, a sus 76 años. “Jane Birkin falleció después de dieciséis años de dura batalla contra la enfermedad”, decía el comunicado en el que se hablaba de su lucha contra la leucemia. No obstante, como dicen sus fanáticos, Jane será recordada por los admiradores de su obra cinematográfica por siempre.