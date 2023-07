Mantén la respiración antes de ver el debut de Sofía Vergara en Hollywood

Sofía Vergara es una actriz que tiene una presencia magnética y una personalidad carismática tanto en las películas como detrás de cámara. Con el paso de los años, su autenticidad y humor la convirtieron en una artista muy querida por el público internacional, de hecho se ganó el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su trabajo en 'Modern Family'. A continuación echamos un vistazo a los comienzos de la actriz en el cine de Hollywood en inglés

Sofía Vergara tiene más de 30 millones de seguidores en su perfil de Instagram, así que le gusta compartir fotos y videos. Imagen de redes @sofiavergara.

La colombiana fue descubierta por un cazatalentos en una playa del Caribe y comenzó su carrera en el modelaje. Con el paso del tiempo, obtuvo muchas ofertas laborales en este ámbito, hasta que se presentó su primer trabajo internacional como una de las presentadoras del Festival de Viña del Mar de Chile. Al tiempo, Sofía se mudó a Miami y firmó un contrato con Univisión, así que comenzó a trabajar como co-presentadora en dos programas: 'Fuera de serie' y 'A que no te atreves'.

La actriz fue invitada a participar en varias telenovelas como 'Acapulco, cuerpo y alma', 'Persiana americana' y 'Fuego en la sangre'. Al tiempo, Vergara se mudó a Los Ángeles pero se encontró con un panorama complejo ya que no obtuvo muchas ofertas de trabajo porque su físico no iba con el estereotipo de la chica latina típica. De hecho, en una ocasión comentó: "Ellos pensaban que cada persona latina debía verse como Salma Hayek (...) Así que decidí tomar más sol y teñirme el cabello oscuro. Entonces sí: "Oh, ella es una chica latina caliente...!".

'Chasing papi' es una comedia romántica de 2003 dirigida por Linda Mendoza. Imagen de archivo.

Uno de los primeros trabajos notables en inglés que Sofía consiguió en Hollywood fue en la película 'Chasing papi'. Un film de comedia estadounidense del año 2003 que contó con los protagónicos de Eduardo Verástegui, Roselyn Sánchez, Sofía Vergara y Jaci Velasquez. La cinta cuenta la historia de un joven mujeriego ejecutivo que tiene un romance con tres mujeres bellísimas de ascendencia latina, pero un descuido ocasiona una seguidilla de líos y lo pone en aprietos. Aparentemente, es uno de los trabajos más recordados de la actriz colombiana, y su ticket de entrada al cine anglosajón.