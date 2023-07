Esta fue la gran actitud qué Margot Robbie tuvo con un fan tiempo atrás y que volvió a ser viral

Margot Robbie se encuentra en lo más alto y es qué ya habiendo logrado posicionarse en el podio de el gran planazo para las familias con Barbie ahora se sumó un nuevo clip de corta duración en el qué la actriz mantiene lengua de señas con un fanático y así es cómo lo compartió un user mediante Twitter.

Margot en la avant premiere

"Margot Robbie hablando con lengua de signos con un fan sordo en una de las premieres de #Barbie .Es que es perfecta. Es que yo me caso", twitteó @tzanti replicando un video qué la cuenta fandom de Margot Robbie de Brasil @margotrobbieBR había compartido y qué originalmente es del user @busk1976. El pequeño detalle es qué no se trata de la de Barbie si no de Babylon.

En el video se la observó a Margot luciendo un vestido total black en lo qué fue la premiere de Babylon. Claro está qué primero se prestó confusión dado qué asistió a muchas por la promoción de la live action y mismo en una vistió un outfit de negro con brillos.

Allí entre medio de gritos de fans qué también buscaban la foto con la artista, ella se detuvo en conectar con el fan lo que produjo un bonito y tierno intercambio en el qué este le enseñó cómo hacer la lengua de señas y del qué rapidamente Margot respondió 'Nice to meet you', lo qué en español quiere decir 'lindo encontrarte'.

La ola de comentarios

Si bien era un video qué volvió a surgir de hace años, muchos fanáticos dejaron un tweet referido a la gran bondad de Margot Robbie.

El gran apoyo a Margot Robbie

Chari.