El particular video de Mónica Ayos que no pasó desapercibido

Mónica Ayos volvió a la pantalla chica de la mano de Rosy Ocampo con la telenovela Vencer la culpa. La tira se emite por Las Estrellas y pronto comenzará a salir también por Univisión.

La ficción sigue el legado de las anteriores ediciones de Vencer y está protagonizada por Claudia Martín, María Sorté, Gabriela de la Garza y Romina Poza.

Mónica Ayos en Vencer la culpa

A ellas se le suma un talentoso elenco de artistas entre los que están: Carlos Ferro, Matías Novoa, Juan Carlos Barreto, Gabriel Soto, Ingrid Martz, Roberto Ballesteros, Sachi Tamashiro, Paulina Treviño, Pablo Perroni, Haydée Navarra, Helena Rojo y Luis Gatica.

Anteriormente ya salieron Vencer el miedo, Vencer el desamor, Vencer el pasado y Vencer la ausencia. Se trata de una franquicia mexicana en la que cada novela gira en torno a cuatro mujeres de diferentes edades que enfrentan diversos problemas como violencia de género, embarazo adolescente, ciberacoso y duelo, entre otros. Vencer la culpa aborda la problemática de la culpabilidad en cualquier situación y la desaparición forzada de mujeres.

La participación de Mónica Ayos en la tira

Ahora, Mónica Ayos compartió un particular video relacionado a la tira que no pasó desapercibido en Instagram. Es que la querida actriz argentina enseñó parte del detrás de cámaras, algo que no suele verse con frecuencia.

¡Mira el video!