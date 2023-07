El collage de fotos de Nicole Neumann que se llevó todas las miradas

Esta semana, Nicole Neumann regresó al país luego de vacacionar en los Estados Unidos. Habló sobre la supuesta denuncia que su hija Indiana le habría realizado.

Desde Intrusos quisieron saber si era cierto lo que había dicho Fabián Cubero sobre los desacuerdos que tienen por la crianza de sus hijas. “La justicia sabe la verdad. Yo no tengo nada que decir. Vengo con mis niñas y venimos de unas vacaciones divinas. Es todo lo que tengo para decir”, manifestó Neumann.

El periodista insistió en el tema y Nicole indicó: "En la justicia está la verdad y los tiempos. No le responder absolutamente nada a él. Cuando uno está tranquilo, sabe que la verdad y la justicia lo es todo”.

Luego, el cronista indagó: "Con respecto a la supuesta denuncia de tu hija mayor, ¿algo que quieras decir?". Para finalizar, ella respondió: "Eso no existe. No sé por qué siguen hablando de algo que no existe. Es lamentable por las menores. Me molesta que haya menores en el medio y que pasen por cosas que no deberían pasar".

No solo Neumann acapara toda la atención con sus dichos. En Instagram, Nicole es muy activa y diariamente sorprende con el contenido que comparte. Ahora, subió un collage de fotos que se llevó todas las miradas.