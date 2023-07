Barbie: 5 curiosidades de la película protagonizada por Margot Robbie que arrasó en taquilla

Barbie ya llegó a las salas de todo el mundo y para celebrar este estreno –y no bajarnos nunca de la ola rosa– te contamos varias curiosidades que esconde la aventura protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. No queremos arruinarte la sorpresa (esta nota puede contener spoilers), pero no te olvides de volver y leer después de haber disfrutado de la película. ¿Ya tenés una escena favorita?

La mujer en el banco

En los adelantos de Barbie, en un momento bastante emocional para la muñeca interpretada por Robbie, aparece un personaje que generó diferentes conjeturas: ¿quién es la mujer mayor sentada en la parada del autobús? Muchos especularon que se trataba de Barbara Handler-Segal, hija de Elliot y Ruth Handler, los fundadores de Mattel y creadores de Barbie; en pocas palabras, la mujer que inspiró la muñeca. Pero nada más alejado de la verdad. La señora en cuestión es Ann Roth, diseñadora de vestuario responsable de películas como El paciente inglés y La madre del blues, cinta que la convirtió en la mujer más longeva en ganar una estatuilla dorada. Roth trabajó con Noah Baumbach (coguionista de la película) en Ruido de fondo y, a pesar de que la escena no tiene un peso específico –el personaje de Ann solo tiene sabiduría para ofrecer a una Barbie perdida en el mundo real–, la directora Greta Gerwig jamás pensó en desecharla debido a la naturaleza de su historia.

Un mundo sin rosa

Sarah Greenwood, diseñadora de producción de la película, aseguró que usaron una enorme cantidad de pintura rosa para crear cada uno de los escenarios de ensueño de Barbieland; un tono fluorescente muy específico de Rosco, uno de los principales fabricantes de pinturas muy conectado con el mundillo del cine. Tanto que agotaron las reservas y provocaron una escasez internacional. Por así decirlo: “el mundo se quedó sin rosa”. La afirmación puede sonar un tanto exagerada, aunque tiene un poco de verdad. Sin embargo, Lauren Proud, vicepresidenta de Rosco, declaró que la producción de la película sí utilizó todo el stock que tenía la empresa, pero la insuficiencia estaba más relacionada con problemas en la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19.

Barbie tiene un atuendo para cada ocasión

Barbie fue todo un desafío para la diseñadora de vestuario Jacqueline Durran, ganadora del Oscar por Mujercitas, su anterior colaboración con Greta Gerwig. “Barbie cambia de atuendo cada vez que la vemos, así que había mucho por hacer en muy poco tiempo. ¡Solo tuvimos 11 semanas de preparación antes de que comenzara el rodaje!”, declaró. La vestuarista se inspiró en el catálogo de la muñeca, sus diferentes looks desde los años sesenta a los noventa, y adoptó un enfoque muy práctico: “La característica definitoria de lo que ella usa es adónde va y qué está haciendo, se trata de vestirse para una ocasión o tarea específica”. Para combinar con los escenarios de Barbieland, Durran y su equipo crearon los trajes a partir de la combinación de quince colores, inspirados en las playas de la Riviera francesa a principios de la década del sesenta y la figura de Brigitte Bardot. “Las muñecas Barbie son una forma muy útil de ver diferentes ideas sobre la feminidad: lo que eso significa, a quién pertenece y a quién está dirigida”, comentó Durran, y trasladó esta noción al momento de definir el vestuario de cada personaje. La mayoría de las prendas fueron creadas especialmente para la película, pero también se utilizaron algunas piezas de los archivos de moda de Chanel.

Midge, la Barbie más polémica.

A lo largo de la película tenemos un desfile interminable de Barbies, muchas inspiradas en versiones de la muñeca que salieron al mercado. Pero una de ellas es un tanto especial y la historia no ignora su ‘problemático pasado’. Emerald Fennell, directora de Hermosa venganza y la Camilla Parker Bowles de The Crown, interpreta a Midge, la amiga pelirroja de Barbie. Midge salió a la venta en 1963, pero tuvo un relanzamiento en 2003 como la muñeca Pregnant Midge & Baby de la línea Happy Family. La Midge embarazada creó controversia por promover el embarazo adolescente y, supuestamente, ser madre soltera, aunque en su narrativa juguetera se casó con Allan –interpretado por Michael Cera en la cinta– en 1990. Tras la polémica, Mattel sumó la imagen del esposo en el packaging y le pintó un notorio anillo de bodas en su dedo para que no haya ninguna duda. Midge es un chiste recurrente en la peli de Greta… y una pesadilla constante para los encargados del marketing de la compañía.