Karina Jelinek posó frente al espejo y elevó la temperatura de la red

Karina Jelinek tiene pendiente el sueño de ser madre y, en más de una oportunidad, se ha expresado sobre el tema. "Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar. O alquilar un vientre también, ¿por qué no?", contó, tiempo atrás, en PH, Podemos hablar.

Karina Jelinek

Y señaló: "Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso. Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre".

Su deseo de convertirse en madre quedó truncado, meses atrás, luego de que haber sido víctima de una estafa millonaria. Un hombre le robó 200 mil dólares y algunas joyas. Ella planeaba utilizar esos ahorros para pagar una subrogación de vientre en los Estados Unidos y así concretar su mayor anhelo.

Anteriormente otros famosos ya se convirtieron en padres gracias a este método. Uno de los primeros en hacerlo fue Ricardo Fort, luego siguieron sus pasos Flavio Mendoza, Marley y Luciana Salazar.

Hoy, Jelinek se encuentra en América del Norte según lo que enseñó en Instagram. ¿Habrá ido por el tratamiento? En esta red social, Karina es muy activa y diariamente sorprende a sus admiradores con el contenido que comparte. Ahora, subió una foto posando frente al espejo y elevó la temperatura de la red.