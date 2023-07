Insólito y gracioso: así fue cómo Hande Erçel se sumó a la 'Barbie Manía' con ayuda de sus fans

Hande Erçel volvió a ser tema de conversación, claro qué no es novedad pero en esta oportunidad un punto muy particular ha llamado la atención y es qué en medio del batacazo global de Barbie, la plataforma comunitaria Kizlar Soriyor, lanzó una encuesta sobre 'Barbie Turquía'. Así fue cómo los fans escogieron en ranking a sus cuatro favoritas.

Las más elegidas.

"6500 personas votaron para elegir a la Barbie de Turquía. Eda Ece ganó el título de Barbie de Turquía al reunir el 36% de los votos en la encuesta. Hande Erçel obtuvo el segundo lugar con el 24% de los votos, mientras que Bade Iscil obtuvo el tercer lugar con el 21% de los votos. Burcu Biricik ocupó el cuarto lugar en la encuesta con el 19% de los votos", twitteó una de los medios de comunicación de Turquía llamado Televizyon Dünyasi haciendo referencia a qué la gran mayoría optó por estas cuatro artistas de gran talento en la actuación.

Los edits

Luego de salir la votación oficial y en el qué dejaba a la actriz de 'Eda y Serkan' en segundo lugar, comenzaron a aparecer una seguidilla de videos compilados en los qué se hacía alusión al barbie core.

Una de las cuentas fandom de Hande @allaboutercel junto con el hashtag #HandeErçel, sacó un compilado de videos de la artista en las qué modelaba para las nuevas campañas de Nocturne, además de sumar cómo cuota final uno de lo soundtracks de Barbie, 'Barbie World". Rapidamente el corto video logró cosechar más de 27 mil visualizaciones en las qur no solo se destaca la marca qué promociona si no también otros photoshooting de revistas cómo Vogue y Marie Claire Turquía, para las qué fue haciendo notas.

Otro de los videos qué circularon fue el de la user @julianaandrala quién utilizó una seguidilla de cortos videos de Eda, el personaje qué interpretó en 'Love is in the air' para dar cuenta de los outfits qué iban de la mano con la fuerte tendencia entre el fucsia y el rosado.

El guiño de un comunicador

Uno de los posteos qué también se hizo viral fue el qué le dedicó el periodista de Turquía, Ibrahim Selim y qué luego levantó el user @sophieprettyy.

con la protagonista de Iki Yabanci.

"Anoche observamos más de cerca a una barbie de la vida real y nos enamoramos de ustedes, queridos espectadores... @handemiyy? estuvo con nosotros con su dulce conversación y su maravillosa sonrisa. Mañana por la noche estaremos contigo en #yikimekibi, #bütünprogram y nuestro invitado en #diler, que también va a bajar, neuse nos vemos mañana por la noche", escribió Ibrahim Selim en uno de sus viejos posteos y qué volvió a recordar la fanática de Hande.