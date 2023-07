El curioso motivo por el que Paula Echevarría fue duramente criticada en redes

Paula Echevarría volvió a Candás, una parroquia del concejo de Carreño, al norte de Asturias. Al igual que muchos españoles, se fue al principado a pasar las vacaciones y escapar del calor, teniendo en cuenta que es la comunidad autónoma con el clima más frío del país.

Al igual que con muchas otras actividades de su vida, la actriz y modelo publicó fotos en su cuenta de Instagram acerca de sus vacaciones en su tierra natal, pero no fueron del todo bien recibidas por sus seguidores, quienes se despacharon con varios comentarios negativos.

Paula Echevarría con sus botas en Candás despertando lo que sería una lluvia de críticas por dicha elección de calzado.

La actriz de 45 años publicó una imagen en la que se la ve sonriendo en un famoso puente de Candás. Lleva un vestido blanco bastante corto de Fetiche Suances, unas gafas de Hawkers, un pequeño bolso de hombro marrón de Longchamp, joyas de Agatha Paris y unas botas de Brownie que trajeron mucha polémica.

La protagonista de London street acompañó la foto con el siguiente mensaje: "(Si, botas en Julio en Asturias, te lo puedes permitir, sobre todo si sabes que vas a acabar en una romería ??)". Sin embargo, no recibió buenos comentarios por su look sino todo lo contrario.

"Pues yo soy Asturiana y me parece horrible poner botas en verano ,hombre de noche y para una fiesta de prao todavía pero unas botas hoy que hay 28 grados??me parece patético las botas son para Otoño o primavera …", comentó una señora que recibió muchos "me gusta". Otra seguidora de Paula Echevarría escribió: "Con la ola de calor Que hace hasta Aquí en el Norte , no me pongo botas ni loca!! Pero Cada persona tiene su termostato!".

Paula Echevarría tiene en su cuenta oficial de instagram más de 3 millones de seguidores, ¡toda una comunidad!

Las críticas continuaron: "Al final estarás mas joven que tu hija , lo que hace el bisturí, y con las botas totalmente ridícula porque hace un calor asfixiante". Además, la pareja de Miguel Torres recibió un comentario que especulaba acerca del photoshop en la imagen: "Es mi vista o se le ha ido la mano con el retoque. La pierna izquierda es bastante más delgada que la derecha".