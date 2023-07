La emotiva intervención de la hija de Alejandro Sanz en un show te conmoverá

Alejandro Sanz ha estado en el centro de la escena pública desde hace varias semanas, debido a que anunció su separación con Raquel Perera y luego confesó que estaba pasando una etapa muy con respecto a su salud mental. Recientemente, el cantante volvió a llamar la atención luego de presentar su show en el Wizink Center de Madrid y sorprender a sus fanáticos en el escenario junto a su hija menor, Alma.

El lugar se encontraba abarrotado de animadores que dejaban ver sus emoción ante el español. Pese a esto, gracias a su gran carisma y talento, Sanz convirtió el show en un momento íntimo e inolvidable. Al comienzo del recital el artista expresó: "Soy el hijo de María y de Jesús, el de Alcalá y el de Algeciras. Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. No tuve muchos amigos. Jugaba en el barrio por no resultar extraño, pero no encajaba bien con los malos que encajaban en el extrarradio", entre otras palabras y luego inició el tan esperado repertorio musical.

Alejandro Sánchez Pizarro es conocido como Alejandro Sanz en el ámbito artístico. Imagen de Instagram.

A lo largo de todo el show, el intérprete de 'Amiga mía', se animó a compartir varios mensajes y reflexiones sobre su estado de ánimo, al igual que lo ha estado haciendo en sus redes sociales. En el medio del concierto el cantante sorprendió a sus fans de manera especial, ya que subió a su pequeña hija Alma al escenario, para felicitarla por su cumpleaños, una fecha muy importante.

Alejandro Sanz se encuentra en medio de la gira 'Sanz en vivo'. Imagen de Instagram.

En este contexto Alejandro expresó: "Es la misión más importante de mi vida" y envolvió a la niña entre sus brazos, mientras el público le cantaba el 'feliz cumpleaños'. Acto seguido, Sanz procedió a dedicarle su canción y entonó 'Mi persona favorita', entre líneas de emoción. "Felicidades vida mía, te amo con todo mi corazón. Que seas muy feliz en la vida, y mira toda la gente que te ha cantado el cumpleaños feliz, ¿les quieres decir algo?", le preguntó el cantante a la pequeña.

Obviamente, la paciencia del español conmovió a todos los fans que se encontraban disfrutando el recital. Sin embargo, la respuesta de Alma fue mucho mejor, ya que agarró el micrófono con determinación y se dirigió al público como si fuera una profesional en la materia. "Gracias por querer a mi padre y apoyarlo", sentenció la hija de Alejandro Sanz.