Kim Kardashian llevó a su equipo de belleza y fotografía para sacarse la licencia de conducir

Kim Kardashian es una de las celebridades que causa revuelo a donde sea que vaya. La empresaria siempre se destaca por sus extravagantes atuendos o por sus excentricidades y esta vez lo ha vuelto a hacer. Al parecer, la dueña de 'SKIMS' acudió a hacer un trámite personal y llegó con todo su equipo profesional, pues tenía que tomarse una fotografía para la licencia de conducir.

En el capítulo seis de la tercera temporada de 'The Kardashians', a Kim le tocó renovar el permiso de conducir, así que no dudó ni un segundo en llevar a su equipo de maquillaje, peinado, fotografía e iluminación, para que le hagan la mejor foto posible para su licencia. Por esta razón, la empresaria llegó a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados de California junto con un enorme grupo de personas.

Kim Kardashian fue preparada para tomarse la mejor foto de su vida. Imagen de The Kardashians.

La modelo expresó: "Definitivamente es una locura, pero no me importa" y luego agregó: "'Realmente sólo quiero que se vea bien'. ¿Por qué no llevar un equipo glamuroso?", reveló el portal unbranded.video. Por otro lado, en el reality show, la fundadora de 'SKIMS' expresó que era una fotografía muy importante porque la licencia tiene varios años de duración. Chris Appleton, el peluquero de la modelo expresó: "Demasiada gente vive con permisos de conducir que no son bonitos, así que tenemos que asegurarnos de que todo sea correcto".

Kim Kardashian y Chris Appleton tienen una larga relación profesional. Foto de Getty Images.

Aparentemente, la socialité reservó todo el lugar para ella sola para poder ingresar a su equipo de belleza y a las cámaras del reality. Para esta ocasión especial, lució un maquillaje bien natural con un sombreado color morado y vistió un bellísimo vestido negro para hacer contraste con su larga cabellera rubia platinada. Una elección bastante sencilla para los atuendos de Kim, pero acertada, pues era la fotografía de la licencia de conducir.

"Esta es la foto más importante que te harás en la vida", expresó Kardashian con su característica intensidad, mientras preparaban su maquillaje y peinado. Por otro lado, la empresaria le agradeció a todos los empleados del lugar por la amabilidad y por dejarla elegir la mejor foto. Obviamente, esto no está permitido para el común denominador de las personas estadounidenses, pero Kim es capaz de mover cielo y tierra para conseguir lo que quiere.