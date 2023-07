¡Imperdibles! Conoce las mejores series españolas para ver en Netflix

Netflix intenta recuperar terreno tras la aparición de otras plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Paramount+, Star+ y HBO. Para eso, suele apostar a las producciones españolas ya que hay muy buenos guionistas y actores dispuestos a dejar todo en la pequeña pantalla.

Con La Casa de Papel como gran fenómeno de los últimos tiempos, las series españolas han llegado a la cima de las tendencias cientos de veces, tanto en la propia España como en muchos otros países. La difusión del cine y televisión nacional fue clave para que Netflix se posicionara como una de las mejores opciones de contenido online.

Las mejores series españolas para ver en Netflix

La casa de papel es la serie más famosa de todas las españolas creadas por la famosa plataforma Netflix.

La Casa de Papel

Es la serie más famosa de todas, ya que trascendió fronteras y llegó a ser una de las más vistas de toda la historia de Netflix a nivel mundial. La historia relata cómo El Profesor, un hombre extremadamente inteligente, reúne a ocho ladrones para lograr el asalto más grande de la historia: imprimir dinero público de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Tiene cinco temporadas y en ellas participan Úrsula Corberó, Álvaro Morte e Itziar Ituño, entre otros tantos actores.

El Inocente

Esta serie cuenta la historia de Mateo Vidal, un joven que, sin intención, asesina a otro chico. Allí comienza una historia difícil, de romances, traiciones y muchas sospechas. Sin duda, esta serie mantiene al espectador en vilo constantemente.

Cuenta con ocho episodios y las actuaciones de Mario Casas, Aura Garrido, José Coronado y Alexandra Jiménez.

Vivir sin Permiso

En las rías gallegas hay un empresario que parece controlarlo todo, aunque su negocio en realidad es el narcotráfico. José Coronado personifica en las dos temporadas a Nemo Bandeira, un patriarca de una familia millonaria.

Sin embargo, el alzheimer llegó a su vida para complicarla y hacer que todos se peleen por ver quién será su sucesor. Tiene 23 episodios divididos en dos temporadas y cuenta con las actuaciones del mencionado José Coronado, Claudia Traisac, Alex González, Pol Monen, Pilar Castro, Luis Zahera y Patrick Criado.

Vis a Vis

Es la típica serie carcelaria, aunque en este caso solo de mujeres, al igual que sucede con la producción norteamericana Orange is the new black. Tiene cinco temporadas, y la última es un spin-off de las protagonistas en otro ámbito.

Con las internas completamente vestidas de amarillo, este éxito de Netflix nos ofrece las actuaciones de Maggie Civantos, en el papel de una inocente joven que ingresa a un mundo nuevo, Najwa Nimri como la maléfica líder de un grupo muy complicado de presas, y Roberto Enríquez como el guardia cárcel bondadoso que se termina enamorando de una de las presas.