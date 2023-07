¿Fan de Peso Pluma? Estos son los artistas favoritos de Bad Bunny

Bad Bunny está en la portada de la nueva edición de Rolling Stone USA y sorprendió al brindar una extensa entrevista en la que no dejó tema sin tocar. Entre otras cosas, habló de sus gustos musicales y dijo que Luis Miguel, Peso Pluma y Radiohead son algunos de los artistas que más escucha en la actualidad.

Bad Bunny parece no tener techo. Ya consagrado como uno de los grandes artistas latinoamericanos de la actualidad, ahora demuestra que su éxito es global y basta con observar que protagoniza la portada de la nueva edición de la revista estadounidense Rolling Stone.

El artista cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio habló abiertamente con el emblemático medio y no dejó tema sin tocar. Ya sea para sus fans o para los curiosos que quieren saber más sobre su vida, uno de los momentos más interesantes de la entrevista se dio cuando el cantante compartió sus gustos musicales.

Todo comenzó cuando, al arribar a un lugar en el que se iba a dar parte de la entrevista, Bad Bunny se dirigió hacia un tocadiscos y puso Rumours, uno de los álbumes más famosos de la banda Fleetwood Mac. Fue entonces cuando le preguntaron qué estaba escuchando en la actualidad.

“He estado escuchando mucho a Luis Miguel”, respondió para comenzar. Luego, mirando algunas de las listas de reproducción de su teléfono, el puertorriqueño agregó que entre sus gustos actuales se encuentran artistas como Grupo Frontera, Peso Pluma, Eslabón Armado, Radiohead y Phoebe Bridgers.

“Ya sea que esté en casa o con los muchachos, escuchamos de todo: reguetón, trap, bachata, salsa, música mexicana, banda, regional, corridos tumbados”, dijo para finalizar.

Bad Bunny y algunas de las revelaciones más destacadas que hizo para la Rolling Stone

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista se dio cuando el cantante de 29 años fue consultado acerca de cómo vive su fama y su éxito a nivel mundial. “Hago esto porque me encanta”, respondió.

Asimismo, dio a entender que no siente presión externa sino solamente la que él mismo se impone. “Si quiero hacer algo mejor, es gracias a mí. No me dejo llevar por la presión de otras personas, no siento presión por ser el mejor”, fueron sus palabras.

Por último, expresó su punto de vista al decir que quiere hacer “grandes cosas” y “marcar la diferencia”, pero todo esto por sí mismo. Y para cerrar, declaró: “No lo hago con la esperanza de que en algún momento den clases sobre mí en las universidades”.