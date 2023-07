Una vez más, la astrología nos revela las raíces de ciertos rasgos de personalidad presentes en aquellos que nos rodean. Cada signo del zodiaco posee sus propias características distintivas, algunas de las cuales son positivas mientras que otras pueden no serlo tanto. Estas peculiaridades tienen la capacidad de influir en nuestra forma de pensar, actuar y sentir.

Estas personas se distinguen por su alegría, tranquilidad y gran sentido del humor, pero cuando se les niega algo, muestran un aspecto oculto de su personalidad. Aquellos nacidos bajo estos signos son incapaces de tolerar la negativa a satisfacer sus deseos. Estos son los signos del zodíaco que se destacan por ser caprichosos.

Géminis: sus necesidades -para ellos- siempre son lo más sustancial, y no soportan no conseguir lo que quieren. Lo peor de la situación es que se encaprichan con las cosas más insólitas, y a pesar de que todo el mundo le diga que no lo puede conseguir, o que no sería lo mejor para ellos, no dejarán de insistir hasta cansar a los que estén a su alrededor y conseguir lo que desean.

Libra: en general, no se consideran personas especialmente caprichosas en otros aspectos de su vida, ya que tienen claridad sobre lo que pueden y no pueden poseer. Sin embargo, en ocasiones, algo se les mete en la cabeza y no pueden dejarlo pasar desapercibido. Harán todo lo posible por obtener ese objeto al que atribuyen tanta importancia, incluso si nadie más comprende qué tiene de atractivo. Si alguien se opone a ellos, redoblarán sus esfuerzos para conseguirlo.

Acuario: estos individuos, en particular, encuentran difícil aceptar un "no" en especial durante una discusión en la que están plenamente convencidos de poseer la razón. Aunque no son conocidos por tener el carácter más firme de todos, no se restringirán de ninguna manera cuando se trata de lograr lo que buscan. Una vez que obtienen aquello que desean, lo valoran y protegen de manera excepcional, defendiéndolo con fervor y determinación.