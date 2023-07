El polémico video de Shakira y Manuel Turizo: "Me estoy mojando toda..."

Shakira es una de las mujeres más exitosas del momento y esto se relaciona a su talentosa carrera en la industria de la música. El pasado 29 de junio, la artista lanzó su último sencillo 'Copa Vacía', una colaboración con el colombiano Manuel Turizo. Obviamente la canción se posicionó en el centro de atención de los fanáticos. Recientemente las celebridades postearon un polémico y divertido video en sus perfiles de Instagram.

En medio de la promoción del nuevo hit, los cantantes han realizado varias acciones publicitarias. En este contexto, Shakira y Manuel se animaron a grabar un reto con los ojos tapados, llenando una copa vacía con agua. Cada uno de los artistas tenía una venda en los ojos, así que no podían observar la situación, simplemente tenían que adivinar a donde estaba la copa para rellenarla con agua.

Mira el video

Obviamente, los cantantes se divirtieron y se rieron a carcajadas e incluso Shakira terminó con su ropa empapada. "Me estoy mojando toda Manuel", sentenció la cantante entre risas, mientras el colombiano la ayudaba a quitarse la venda. Obviamente, fue un reto divertido y un juego que hace un guiño a la nueva canción que lanzaron.

¿Shakira lanzó indirectas a Piqué en 'Copa vacía?

Muchos artistas utilizan como inspiración las situaciones que viven en el día a día, sus relaciones amorosas, el desamor, el dolor, la felicidad y millones de cuestiones que suceden en la vida cotidiana. En este contexto, y como muchos saben, Shakira ha utilizado su vida personal para escribir sus canciones a lo largo de su extensa carrera profesional y siempre se ha consagrado como una de las mejores artistas alrededor del mundo.

'Copa Vacía' tiene varias frases que han quedado resonando en el público y obviamente sus fanáticos se preguntan si van dirigidas a su expareja, Gerard Piqué. Al comienzo de la canción, Shakira canta: "Lo ves así a este ritmo no puedo seguir. Ya no se que más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Estas más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo".

Luego del estreno de la canción, la cantante utilizó su canal de difusión de Instagram para compartir lo que quiso mostrar en el videoclip. "La figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa mi vida porque, muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mi misma. Esta sirena, en el video, llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y, finalmente, regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto", confesó la cantante.