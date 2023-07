Sol Pérez presumió su belleza frente a la cámara y se llevó todas las miradas

Sol Pérez cuenta los días para dar el gran sí frente al altar. Su boda con Guido Mazzoni será el 25 de noviembre y no solo ella está ansiosa con lo que ocurrirá. Se espera que sea un gran acontecimiento y hay mucha expectativa.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Quienes le están organizando el evento son Claudia Villafañe y Florencia Méndez Acuña, que forman parte de la productora de eventos Plan V. "Una vez me la encontré en un cumpleaños y le dije 'Quiero que me organices el casamiento' y ella me dijo 'Sí, encantada'. Después de la propuesta le mandé un mensajito y empezaron a trabajar", contó Pérez en una entrevista con Georgina Barbarossa.

Y adelantó: "Tenemos 400 invitados y él quiere irse a 450, es carísimo. Hicimos una división, 200 para cada uno. Yo llegué a 150 de casualidad porque tengo mucha familia".

Sol Pérez

El día elegido para la boda de Pérez y Mazzoni no es azarosa. "Es una fecha muy especial para mí porque es el cumpleaños de mi abuela. Mi abuela que perdí cuando era muy chica, la mamá de mi mamá", señaló la panelista de Telefe.

En Instagram, Sol ha compartido algunas novedades sobre el casamiento y sus admiradores quedan encantados cada vez que lo hace. De hecho, cada vez que da señales de vida en las redes genera un gran revuelo. En las últimas horas, subió un pequeño video presumiendo su belleza frente a la cámara y, una vez más, se llevó todas las miradas.

¡Mira el video de Sol Pérez!