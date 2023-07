Nati Jota y un llamativo look que no pasó desapercibido por nadie

Nati Jota volvió al streaming gracias a Migue Granados y su nuevo canal, Olga. Hoy conduce un programa matutino junto a Eial Moldavsky y Leti Siciliani. "Me doy cuenta de que extrañaba un montón tener ese espacio para desarrollar un montón de cosas para las que quizás las redes te quedan medio cortas; no son tan de despliegue de ideas o de anécdotas. Extrañaba eso: la conversación", contó en diálogo con Teleshow.

Sobre sus preferencias laborales, en la misma entrevista, señaló: "A medida que voy trabajando más, voy descubriendo qué es lo que más me gusta. Qué sé yo, a mí la tele me encanta, pero no en todos los espacios que trabajé, me encontré. Bueno, me di cuenta que me gusta el streaming".

Luego, Nati habló sobre la importancia de las redes sociales. "Es importante fogonear las redes de uno porque no te van a abandonar nunca, ni te contratan ni te echan; es tu medio propio sin intermediarios y yo eso lo re valoro", indicó.

Nati Jota

Y agregó: "Sé que hay momentos que hago más contenidos, menos, más interesantes, menos interesantes, pero nunca lo dejo porque sé que es donde uno es más fiel a uno mismo y el medio te es fiel porque es 100% tuyo".

En Instagram, Nati Jota cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que sube. Cada publicación que comparte se llena de comentarios y 'me gusta'. Ahora, subió una fotografía frente al espejo en la que presumió un llamativo look que no pasó desapercibido por nadie. "Naranjarbie", escribió junto a la postal.