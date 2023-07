La romántica canción que Jennifer Lopez le dedicó a Ben Affleck

El 16 de julio de 2022 Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron dar uno de los pasos más importantes de sus vidas y contrajeron matrimonio. Por el contrario a lo que nos imaginamos, la boda fue una alocada escapada a Las Vegas sin lujos de por medio, porque simplemente obtuvieron la licencia de matrimonio y lo celebraron con sus hijos y algunas personas de su personal de trabajo. Un año después, la artista le dedicó una tierna canción.

Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron dos bodas. Una en Las Vegas y otra en Georgia. Imagen de Instagram.

La historia de Jennifer Lopez y Ben Affleck nos remonta a finales del 2001, porque las celebridades se conocieron grabando la comedia romántica 'Gigli' donde interpretaron a unos criminales. En medio del rodaje de la película floreció un romance que los llevó a una mantener una relación y se convirtió en uno de los temas del momento. Sin embargo, después de un tiempo la pareja se separó por diversos motivos.

A la cantante le encanta presumir su amor en las redes sociales. Imagen de Instagram @jlo.

Cada uno rehizo su vida, contrajo matrimonio e incluso tuvo sus propios hijos, pero por diferentes razones la vida los volvió a unir así que en julio de 2022 tuvieron la valentía de darse una segunda oportunidad y dieron el si en el altar. Por esta razón, en el marco de su primer aniversario de casados, la diva del Bronx sorprendió a su amado y le escribió una canción de amor.

Recientemente, Jennifer actualizó su newsletter 'On the JLo' y compartió un pequeño fragmento de su nuevo tema 'Midnight Trip to Vegas', que se traduce al español como 'Viaje a Las Vegas a medianoche' y pertenece a disco 'This Is Me... Now', que sale a la venta este año. La canción se inspira en el repentino momento que decidieron casarse. A continuación dejamos una parte de la letra.

"Entonces me susurraste al oído. Dijiste vámonos de aquí. Podemos desaparecer esta noche. ¿Qué tal un viaje de medianoche a Las Vegas? Solo tú y yo, bebé. Traer a los niños en la parte de atrás del Cadillac rosa y nosotros en el baño cambiándonos", son algunas de las frases que Jennifer le dedicó a Ben en la nueva canción. Aparentemente, la pareja se encuentra feliz de haber apostado a la relación por segunda vez para darle paso al amor.