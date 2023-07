Kim Kardashian salvó la vida de una joven que recibió múltiples disparos

Kim Kardashian es una de las celebridades más reconocidas de la industria del espectáculo y del fashion. De hecho la socialité tiene varias marcas de ropa y es considerada como un icono de la moda, así que en diversas ocasiones ha sido impulsora de tendencias. Recientemente, la empresaria se posicionó en el centro de atención gracias a que una joven escribió en su perfil de Tik Tok: "Kim Kardashian salvó mi vida".

La mediática es dueña de 'SKIMS', una empresa que comercializa sujetadores, ropa interior y todo tipo de prendas moldeadoras. La marca vende sus productos a través de su tienda online skims.com y además tiene punto de venta en diversas cadenas de almacenes. Aparentemente, ahora las prendas de moda diseñadas por Kim son consideradas como "armaduras" que salvan vidas.

'SKIMS' es una marca orientada a crear la próxima generación de ropa interior y prendas moldeadoras. Imagen de Instagram @skims.

En mayo de este año, Angelina Wiley, una joven tiktoker, utilizó su cuenta para relatar una terrible experiencia que desencadenó un final feliz gracias a una prenda de SKIMS, la marca de Kardashian. La muchacha subió un video y comentó que en la víspera de Año Nuevo fue víctima de un tiroteo y quedó atrapada en una balacera así que recibió disparos que le causaron múltiples heridas.

Angela Wiley le agradeció a Kim Kardashian por sus prendas de ropa. Captura de pantalla de Tik Tok.

"La noche en que me dispararon, debajo de mi vestido, estaba usando un traje moldeador SKIMS", comentó la joven de 22 años. Luego agregó: "Me quedó tan apretado que literalmente evitó que me desangrara. Lo recomiendo. Definitivamente voy a comprar más. Es decir, debería usarlo todos los días. Es como una armadura para mujeres". Recientemente, Kardashian tuvo la oportunidad de ver el video de la experiencia de Angelina y quedó sin palabras, así que compartió el clip en sus historias de Instagram y escribió: "wowww", con unos emojis rezando.

El incidente

De acuerdo a la información de KCTV, un medio estadounidense, Angelina Wiley quedó en el punto de mira de una lluvia de disparos que tuvieron lugar cerca de un camión de comida en Kansas City, Missouri. Tras el terrible incidente, la muchacha quedó con numerosas lesiones, la pelvis y la vejiga rota. Por otro lado, la segunda víctima también quedó con lesiones potencialmente mortales. Actualmente, Angelina se encuentra con terapia física y trabajando en su salud mental.