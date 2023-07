El protagónico que Eiza González le habría quitado a Natalia Téllez

Eiza González es una de las actrices latinas que ha llegado a triunfar en Hollywood y que, poco a poco, va consiguiendo papeles más importantes y, en consecuencia, se hace más conocida. En los últimos años, la actriz mexicana ha actuado en series y películas como "Descuida, yo te cuido", "Baby Driver" y "Alita: Battle Angel", con interpretaciones que llamaron la atención de la crítica.

Como si fuera poco, Eiza cuenta con un futuro sumamente prometedor. Pues, ya ha revelado algunas imágenes de "Ash", la nueva película de Flying Lotus. que protagoniza junto a Aaron Paul (Breaking Bad). Además, la celebridad de 33 años se desempeña como una de las nuevas figuras de la moda, modelando para firmas de la talla de Fendi.

EIZA INTERPRETA A RIYA EN LA CINTA "ASH". FOTO: ENTERTAINMENT / INSTAGRAM @EIZAGONZALEZ

Aún así, pocos recuerdan sus comienzos, que la impulsaron a crecer y probar suerte en la gigantesca industria del cine. Cuando era tan sólo una adolescente, Eiza debutó como actriz en la telenovela "Lola, érase una vez", que fue la versión mexicana de "Floricienta" (Arg). En la serie, que también tuvo a Aaron Díaz como protagonista, González se puso en la piel de Lola, una joven soñadora.

Sin embargo, por poco, ese papel lo pudo haber tenido alguien más, cambiándole por completo la vida a Eiza. Fue Natalia Téllez quien reveló, hace unos meses, una anécdota sobre el casting de la telenovela de la que casi formó parte. Así como lo lees, Natalia podría haber interpretado a la famosa Lola.

“Dijeron en el CEA ‘vamos a hacer casting para el próximo proyecto de Pedro Damián que se llama 'Lola, érase una vez’, y yo me clavé a ver la versión argentina y estuve meses haciendo casting al punto de que decía ‘ya me lo quedé’ ”, confesó Natalia Téllez en una entrevista con Unicable. Desafortunadamente para ella, el casting no resultó como ella quería, puesto que, un día, Eiza apareció diciendo que se había quedado con el papel.