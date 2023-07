Al borde de la censura, Ivana Nadal volvió a derretir la red con poca ropa desde Cozumel

Ivana Nadal disfrutó de unos días paseando por Cozumel, la modelo decidió relajarse y descansar frente al mar presumiendo su esbelta figura. Así fue cómo la modelo por medio de Instagram, volvió a enamorar a todos entre palabras reflexivas.

Fuente: Imagen @ivinadal

Frente al nivel del mar

"Que magia confiar y soltar el control. Sabiendo q no es algo "facil". Sabiendo que requiere de mucho valor y mucha voluntad", reza la descripción qué puso Ivana Nadal volviendo a recurrir una vez más al momento en qué decidió irse a vivir a México sabiendo el largo proceso qué ello conlleva.

"Me reconozco merecedora de todo, por el simple hecho de existir. Por estar en este plano, viviendo este presente. Me elijo por sobre todo y con los ojos bien abiertos me entrego a la incertidumbre", siguió mientras qué acompañaba el extenso texto con una seguidilla de tres fotografías posando con un simple sweater blanco.

Al borde de la censura

Posterior a otro de sus tantas reflexiones, Ivana volvió a aparecer apostando a elevar la temperatura a más no poder frente a una piscina.

Fuente: imagen @ivinadal

De espaldas.

Dejando a la vista su cuerpo tatuado, la influencer hace pocas horas sumó un nuevo posteo en su feed de Instagram mostrandose de espalda con una tanga y escribiendo acerca de la autopercepción: "Amo vivir en el caribe Amo mi vida y la persona q voy construyendo día a día. Amo mi cuerpo que me permite experimentar, sentir, vivir. Amo tener la valentía de ser, más allá de cualquier opinión externa. Me elijo por sobre todo, me acompaño, me comprendo, me perdono, me escucho, me Amo. Tanto como a cada uno de los seres q habitan este presente conmigo. Porque me veo en ellos, porque me siento en ellos, porque sé que estamos unidos por la fuerza del amor", comenzó poniendo acerca de su notable cambio qué ha ido trabajando insistentemente.

"Trabajar en vos es lo único q realmente "podes" hacer. Aceptando cada aspecto de tu persona. Reconociendo el poder infinito que SOS. Transformándote a través del cambio permanente anímate, es momento de honrar el hecho de estar vivo", cerró dirigiendose abiertamente hacia sus seguidores e incentivandolos a creer en ellos.

Chari.