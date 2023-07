Las señales que anunciaban el divorcio entre Sofía Vergara y Joe Manganiello

El lunes 17 de julio, surgieron rumores de divorcio de varias parejas reconocidas del espectáculo, provocando una gran decepción entre los internautas que los seguían. Luego de la confirmación del divorcio entre Ariana Grande y Dalton Gómez, se anunció que Sofía Vergara y Joe Manganiello van por el mismo camino. Fue el portal “Page Six” el que comunicó, en exclusiva, la ruptura la pareja, mediante un artículo y un posteo compartido en Instagram.

De acuerdo con la revista de espectáculos, la expareja se comunicó con ellos para anunciar lo siguiente: “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”.

Como si fuera poco, una fuente cercana a los actores le confesó a Page Six: “Sofía y Joe se han estado distanciando desde hace un tiempo y se están distanciando el uno del otro para contemplar su futuro”. De esta forma, se confirmó la separación definitiva de la colombiana y el actor de “Magic Mike”, logrando que sus fanáticos se sintieran conmovidos ante la noticia.

EL ÚLTIMO POSTEO QUE SOFÍA COMPARTIÓ CON JOE. FOTO: INSTAGRAM @SOFIAVERGARA

La historia de amor de Sofía y Joe

En 2014, Sofía y Joe se conocieron en un evento de “Modern Family”, la sitcom en la que la actriz se puso en la piel de Gloria a lo largo de once temporadas. Al verla, Manganiello se vio impresionado ante tanta belleza, pero no se animó a hablarle porque ella seguía en pareja con Nick Loeb. No obstante, al poco tiempo se separó y Joe la invitó a salir.

Mira el video

“Ella llevaba un vestido que le sentaba genial y yo no podía dejar de mirarla”, contó el actor de 46 años en una entrevista para The Jess Cagle Show, en la que habló de su primera cita con Sofía. Lo cierto es que el flechazo que ambos sintieron fue instantáneo, por lo que, tan sólo un año después, se juraron amor eterno en el altar, en Breakers Palm Beach, Florida.

Las señales que anunciaban una ruptura, mucho tiempo atrás

Hace unas semanas, ya se rumoreaba una ruptura entre Sofía y Joe, puesto que cada uno había asistido a eventos familiares y viajes, por separado. La modelo fue la más evidente puesto que se fue a Italia con sus amigas, para celebrar su cumpleaños número 51. Mientras, Joe solamente le dedicó un frío posteo que decía: “¡Feliz cumpleaños, Sofía!”.