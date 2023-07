Ideal para principiantes, 3 trucos para cuidar la lavanda en el jardín

En todo el mundo, existen especies más famosas que otras, ya sea por su forma, color y aroma. Y, por supuesto, hay algunas plantas que reúnen las más lindas y llamativas cualidades, por lo que toda persona querría tenerlas en su jardín. Sin dudas, este puede ser el caso de la lavanda, conocida por presentar flores lilas y un aroma dulce que penetra cada ambiente.

Si quieres cultivar lavanda en tu casa, puedes tener en cuenta los cuidados que detallamos a continuación. Se trata de tres simples cuidados que recomienda Javier, jardinero creador del canal de YouTube “Huerto Adictos”, para poder tener la lavanda perfecta en todo jardín.

La lavanda es conocida por sus propiedades antiinflamatorias, digestivas, antibacterianas, cicatrizantes y antisépticas. FOTO: SHUTTERSTOCK

Iluminación

Es una planta de pleno sol, por lo que necesita recibir mucha iluminación a diario, para poder desarrollarse de la mejor manera. No obstante, si la tienes en maceta, el jardinero aconseja que hay que tener cuidado con que la maceta no esté muy expuesta al sol, puesto que podría quemarse.

Riego

El riego perfecto para la lavanda debe efectuarse, precisamente, sobre su sustrato, y no sobre sus flores. “La lavanda quiere riegos cortos y moderados, es decir, de no mucha cantidad”, aconseja el jardinero. Esto es lo mejor teniendo en cuenta que se trata de una planta que suele contagiarse de hongos fácilmente, por lo que hay que evitar que se encharque para que no se creen hongos.

Abono

Lo cierto es que, a comparación de otras especies, la lavanda no requiere de un abono parar nutrirse, por lo que te ahorrarás tiempo y dinero evitando comprar los fertilizantes del mercado. Pues, con un buen sustrato, el riego adecuado y recibiendo toda la luz que necesita, esta tendrá las flores más preciosas y aromáticas que pueda ofrecer.