Frente al dolor esta es la drástica decisión qué tomó, Selena Gómez y qué movilizó a sus seguidores

Selena Gómez en las últimas horas dio qué hablar por un actitud qué ha tenido en su cuenta de Tiktok, al igual qué Britney Spears, la cantante y ex estrella de Disney Channel luego de leer varios comentarios hirientes decidió cerrar las respuestas a su último video en el que la oyó entonando su single 'Lose you love to me' y qué generó un aluvión de tweets en apoyo hacia ella.

A capela

"Esto no es lo mejor, lo sé, así que espero que a nadie le importe que desactive los comentarios por mi bien, pero estos fueron los mejores y más sinceros momentos con ‘Lose You To Love Me’”, reza la descripción qué puso Selena Gómez en el reel y aclarando qué elige preservar su salud mental y evitar leer a los haters, por lo qué ha comparación de otros qué buscan restringir o desactivar todos, en su caso determinó qué solo fuera el último en la qué se la ve luciendo un buzo gris mientras qué tocaba en el piano uno de sus últimos hits.

El apoyo inmediato

Al notarla baja de ánimo, muchos fanáticos se pronunciaron en Twitter para brindarle todo su amor y aquí te compartimos algunos de los miles qué fueron circulando.

Selena Gomez compartió en tiktok un video de ella cantando ‘Lose You To Love Me’ mientras toca el piano. Dijo que no es su mejor interpretación, pero si su momento más sincero con la canción. TE AMAMOS REINA uD83EuDEC2uD83DuDC97 pic.twitter.com/Sutkrktdct — anto uD83CuDFF9 (@SELENAPlNK) July 18, 2023

"Selena Gomez compartió en tiktok un video de ella cantando ‘Lose You To Love Me’ mientras toca el piano. Dijo que no es su mejor interpretación, pero si su momento más sincero con la canción. TE AMAMOS REINA", twitteó la cuenta fandom @selenapink transmitiendo todo el cariño en estos momentos tristes.

ustedes no entienden Yo me pondría adelante de una pistola por selena gomez yo mat**** por selena gomez y quiero que los que la lastimaron y la hicieron sufrir sean infelices y se arrastren por el resto de sus vidas porque es lo que se merecen por meterse con ella. pic.twitter.com/ik1T9Pb2kR — oriana??? (@smgwalls) July 18, 2023

"Ustedes no entienden Yo me pondría adelante de una pistola por selena gomez yo mat**** por selena gomez y quiero que los que la lastimaron y la hicieron sufrir sean infelices y se arrastren por el resto de sus vidas porque es lo que se merecen por meterse con ella", twitteó de forma más drástica el user @smgwalls jugando con un humor más delirante.

One of my all time favs by @selenagomez ??uD83CuDFB6 pic.twitter.com/BTY8Pq4xBn — Amardeep Riyat (@amarlott) July 18, 2023

Chari.