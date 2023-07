El revelador look de Ángela Aguilar para los Premios Juventud

En tan sólo dos días, se celebrará la vigésima edición de los Premios Juventud, por lo que ya se palpita la reunión de varias estrellas musicales en el Coliseo de Puerto Rico. De acuerdo con lo anunciado por la producción del evento, se podrá ver un show en honor al reggaetón, con artistas como Luny Tunes y Daddy Yankee.

Además, ya se sabe que la mismísima Ángela Aguilar será una de las anfitrionas del evento, junto a Alejandra Espinoza y Dayanara Torres. Es por ello que, en la previa, tales artistas han compartido las sesiones fotográficas para promocionar los Premios Juventud. Y, sin dudas, la de la hija de Pepe Aguilar fue la que más furor causó en las redes.

ÁNGELA HA CANTADO EN EDICIONES PASADAS DE LOS PREMIOS JUVENTUD. FOTO: INSTAGRAM @angela_aguilar_

En su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Qué agonía” mostró un poco del detrás de escena de los ensayos para su show en los Premios Juventud. En las fotos, Ángela lleva un look llamativo conformado por unos jeans y una blusa naranja, con detalles de distintos colores, gracias al que recibió miles de halagos en las redes.

En la cuenta de Instagram de los Premios Juventud le preguntaron a Ángela cómo se estaba preparando para ser anfitriona del evento, a lo que la cantante respondió: “Híjole, básicamente nada. Porque me he concentrado más en que voy a cantar. Porque yo siento que, como estoy con Alejandra (Espinoza) y Alejandra lo ha hecho un millón de veces, yo cualquier cosa le voy a estar pidiendo ayuda, entonces no me va a pasar nada”.

LA ARTISTA FUE ELEGIDA COMO UNA DE LAS ANFITRIONA DE LA NOCHE. FOTO: INSTAGRAM @angela_aguilar_

“¿Cómo he practicado? Pues yo creo que leyendo más; me traje mis lentes de contacto; tuve que ir al oculista y me saqué una nueva prescripción de lentes porque no veo nada de lejos y, como el prompter, está a unos 500 metros de distancia, me tengo que poner unos pupilentes para poder ver. Entonces, me preparé yendo al oculista, leyendo muchos libros y confiando mucho en Alejandra”, confesó Ángela Aguilar.